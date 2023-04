Neoprávněné držení a předávání utajovaných informací. Teixeira si vyslechnul obvinění

Francouzská Ústavní rada v zásadních bodech potvrdila platnost návrhu nepopulární důchodové reformy, která především posouvá věk odchodu do důchodu ze 62 na 64 let, informovala v pátek agentura AFP. Zároveň ve stejný den rada, obdoba ústavního soudu, zamítla návrh opozice na uspořádání referenda o zákazu posunu hranice pro odchod do důchodu. Podle televize BFM TV prezident Emmanuel Macron podepíše zákon o reformě do 48 hodin.

Důchodová reforma je jednou z vlajkových lodí Macronova druhého funkčního období, ale její návrh vyvolal ve Francii v posledních měsících vlnu mohutných protestů. Členové Ústavní rady odmítli řadu vedlejších aspektů reformy, ale nezpochybnili její hlavní opatření, tedy zvýšení důchodového věku, uvádí se v tiskové zprávě rady.

Proti reformě mobilizovaly odbory a opozice. V ulicích francouzských měst se v posledních měsících odehrávaly velké protesty často provázené výtržnostmi. Část veřejnosti na verdikt nečekala a opět vyšla do ulic.