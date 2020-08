Nesnášel Židy, gaye i prostitutky. Rakouskem otřásl muž, který útočil tyčí i kameny

Rakousko zpřísňuje bezpečnostní opatření kolem budov a objektů, které se týkají židovské komunity. Oznámil to ministr vnitra Karl Nehammer po událostech minulého týdne v Grazu, které zemí otřásly.

Ničení synagogy a sídla židovské obce v Grazu vyvrcholilo v sobotu fyzickým útokem na předsedu místní židovské obce Elieho Rosena.

V úterý někdo nasprejoval na zeď synagogy nápisy podporující Palestince a v pátek zachytila bezpečnostní kamera muže, jak hází do oken sídla obce kusy betonu. V sobotu pak muž zaútočil na Rosena. Blížil se na kole k jeho automobilu a v ruce držel dřevěnou tyč, kterou ho chtěl uhodit. Rosen stihl nastoupit do vozu a zamknout se, ale než nastartoval a ujel, útočník tyčí několikrát bouchl do auta. Pak na kole z místa činu odjel.

"Byl to stejný muž jako ten, který na záběrech kamery rozbíjel okna," uvedl prezident židovské obce.

Policisté útočníka dopadli v rakouské spolkové zemi Štýrsko v neděli. Muž se k činu přiznal. Jde o jednatřicetiletého Syřana, který žije v Rakousku šest let. Je podezřelý z řady násilných útoků a ničení majetku během posledních několika dní. Napadl prostitutku, rozbil okna v kanceláři organizace hájící práva gayů a leseb. Propalestinské nápisy nasprejoval také na budovu hlavního vlakového nádraží v Grazu, druhém největším městě Rakouska.

Homofob a antisemita

Rosen řekl rakouským novinářům, že židovská komunita ve Štýrsku čelí nenávisti lidí, kteří patří ke krajní levici a nenávidí Izrael. V rozhovoru pro list Der Standard vidí v nárůstu nenávisti vliv sociálních sítí.

"Levičáci a pravičáci se tam často předhánějí, kdo je větší antisemita," uvedl prezident židovské obce. Ministr vnitra Nehammer na tiskové konferenci řekl, že motivem agresora je islamistická ideologie. Muže označil za "homofoba a antisemitu, který odmítá hodnoty rakouské společnosti". Dále upřesnil že zadrženým je syrský uprchlík, který v Rakousku pobývá od roku 2013. Ministerstvo později oznámilo, že azylový úřad požádal o zastavení řízení s mužem, který v Rakousku žádal o azyl.

Rakouské Fórum proti antisemitismu letos uvedlo, že v roce 2019 v Rakousku zaznamenalo více než pět stovek protižidovských incidentů, z toho v šesti případech šlo o fyzické napadení člověka. "Rakousko není ostrovem, nárůst antisemitismu vidíme skoro všude v Evropě," řekl agentuře APA předák vídeňské židovské komunity Oskar Deutsch.

Synagogu zničili nacisté

Nárůst antisemitismu v posledních letech registrují také v Německu a Belgii. V roce 2014 zastřelil v Židovském muzeu v Bruselu pachatel tuniského původu čtyři lidi. Loni v německém Halle ostřeloval synagogu a prostranství před ní krajně pravicový radikál Stephan Balliet, připravil o život dva lidi. Za činy a výhrůžkami stojí obvykle krajně pravicoví extremisté, radikální islamisté nebo antiizraelská extrémní levice.

"Nenávist k Židům a antisemitismus nemají v Rakousku místo," napsal na Twitteru v reakci na události v Grazu rakouský prezident Alexander Van der Bellen. Synagogu v Grazu zničili nacisté při pogromu v listopadu 1938, nová stavba na stejném místě existuje od roku 2000. V Rakousku nyní žije zhruba patnáct tisíc osob židovského původu, což je zhruba stejně jako v Česku.

Tajemník Federace židovských obcí v České republice Tomáš Kraus řekl v nedávném rozhovoru pro Aktuálně.cz, že trend vzestupu antisemitismu se nám zatím vyhýbá.

"Kdybychom srovnali Česko s jinými evropskými zeměmi, tak si myslím, že z toho vycházíme nejlépe. Ale i u nás registrujeme nárůst antisemitských komentářů a incidentů na internetu a sociálních sítích. V roce 2018 jsme jich evidovali 350," říká Kraus. "Jednoznačně dominantní platformou s nejvyšším výskytem projevů antisemitismu v České republice zůstává i nadále internet," potvrdila letos v červnu Federace židovských obcí ve své výroční zprávě.

Video: Antisemitismus se stal módou, kolektivní paměť slábne