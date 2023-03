Rusové odsud odešli a nastalo peklo. Reportáž ze zničeného ukrajinského města

Ukrajinští vojáci je před více než půl rokem osvobodili, přesto stále nemají vyhráno. Obyvatelé frontových měst a vesnic v Charkovské oblasti, jako jsou třeba Kupjansk nebo Petropavlivka, jsou vystaveni každodennímu ostřelování ze strany Rusů. "Za poslední tři hodiny došlo k padesáti náletům," popisuje situaci šéfka obecní správy v Petropavlivce Olha Kozyrevová.

Ruské jednotky nadále okupují pozice nedaleko frontových vesnic, které stále ostřelují. Rodiny Ukrajinců, které v oblasti zůstaly, se mezitím potýkají s často neřešitelnými situacemi. "Nemůžu se evakuovat. Zaprvé je tu moje rodina. Můj manžel a jeho matka. A proč bych opouštěla svou zemi? Jsou tu mé kořeny, mí předkové. Proč bych měla odcházet," vysvětluje Olha Kozyrevová.

Vesnici Petropavlivku, kde Olha společně se svou rodinou žije, v září osvobodily ukrajinské jednotky. Od té doby zde ale stále nefunguje elektřina. Opraváři ji kvůli neustálému ruskému ostřelování nedokázali zavést zpět.



I přes každodenní útoky a nefungující infrastrukturu někteří obyvatelé stále odmítají odejít. "Mám tu rodiče. Jsou to důchodci. Mámě je 62 let a otci 68 let. Můj otec řekl: ‚Já svůj dům neopustím.‘ Nemůžu je tady nechat. I když tu mám dceru Varvaru, nemohu si vybrat mezi ní a rodiči," říká obyvatelka frontové vesnice.

Podobná situace je i v nedalekém Kupjansku. Ten ukrajinští vojáci osvobodili 10. září. "Město v tu dobu nebylo vůbec zničené. K té zkáze došlo dva nebo tři dny po ústupu ruských vojsk. Začali ostřelovat kritickou infrastrukturu, domy a průmyslové objekty. K ostřelování teď dochází každý den, od 6 do 9 hodin ráno a po celou noc," říká šéf městské správy Andrij Kanaševič.

Vedení Charkovské oblasti na severovýchodě Ukrajiny nařídilo kvůli neustálému ruskému ostřelování města Kupjansk evakuaci stovek dětí, lidí s omezenou pohyblivostí a invalidů. Šéf vojenské správy Charkovské oblasti Oleh Syněhubov řekl, že tito lidé se evakuují do bezpečnější části regionu.

V Kupjansku je přes 800 dětí, okolo 720 invalidů a 140 osob s omezenou pohyblivostí, informuje agentura Interfax Ukrajina. Syněhubov uvedl, že ruská armáda ostřelovala několik míst, včetně Kupjansku, z raketometů. V Kupjansku, které leží asi 100 kilometrů na jihovýchod od Charkova, žilo před začátkem ruské invaze asi 30 tisíc lidí.