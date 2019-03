Muž, který střílel v židovském muzeu, je podle poroty vinen teroristickými vraždami

Belgická porota ve čtvrtek uznala Mehdiho Nemmouche vinným z teroristického útoku na bruselské židovské muzeum, při němž v roce 2014 zemřeli čtyři lidé. Podle poroty má třiatřicetiletý Francouz alžírského původu na svědomí vraždy čtveřice náhodně vybraných obětí a jeho motivem byl terorismus.

Podle médií jde o první útok, který na území Evropy spáchal džihádistický bojovník po návratu ze Sýrie. Stejně jako Nemmoucheovi hrozí doživotí i jeho francouzskému komplici Naceru Bendrerovi, uvedla agentura AFP.

Nemmouche se podle prokuratury do Belgie vypravil poté, co bojoval v Sýrii v řadách radikálů z takzvaného Islámského státu (IS). V květnu 2014 zastřelil ve vstupní hale židovského muzea v belgické metropoli dva izraelské turisty, dále Francouzku, která v muzeu pracovala jako dobrovolnice, a belgického zaměstnance muzea. Po činu utekl a po šesti dnech jej zadrželi v jihofrancouzském přístavním městě Marseille. Francouzské úřady ho vydaly do Belgie v červenci 2014.

Proces s ním začal v lednu a dvanáctičlenná porota vedená soudcem Laurencem Massartem po vyslechnutí stovky svědků zvažovala verdikt dva dny.

Podle verdiktu porotců byl čin zcela promyšlený, navzdory útočníkovým tvrzením, že je nevinen. Svědčily proti němu jasné důkazy, mezi nimiž byly zbraně nalezené při jeho dopadení či kamerové záběry z místa, uvedla porota.

"Mehdi Nemmouche je vinen spácháním čtyř teroristických vražd," konstatoval ve čtvrtek podle agentury AP soudce Massart.

Třicetiletý komplic Bendrer, který poskytl útočníkovi pistoli a kalašnikov, je podle poroty spoluprací na útoku "vinen nade vši pochybnost".

Obhajoba během procesu tvrdila, že Nemmouche se stal obětí spiknutí a celý zločin byl zosnován bezpečnostními složkami některé blízkovýchodní země, zřejmě Íránu či Libanonu, neboť izraelští turisté byli členy tajné služby Mossad. Na tuto verzi však porota nepřistoupila.

Výše trestu bude stanovena na dalším jednání plánovaném na příští pondělí. Podle AFP hrozí Nemmouchovi až doživotí.

Usvědčený terorista bude čelit spravedlnosti i ve Francii, kde byl obviněn z podílu na zadržování čtyř francouzských novinářů v Sýrii v letech 2013 a 2014.