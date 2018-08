"Toto město je naše." Vražda Němce u českých hranic zažehla nepokoje, demonstranti útočí na cizince

Saským městem Chemnitz hýbe vražda pětatřicetiletého Němce. Podezřelí jsou mladíci ze Sýrie a Iráku.

Berlín - Německým Chemnitzem otřásají demonstrace příznivců krajní pravice, kteří vyšli do ulic kvůli vraždě pětatřicetiletého muže. Z činu jsou podezřelí dva mladíci ze Sýrie a Iráku.

Někteří z téměř tisícovky protestujících napadli policisty a zaútočili i na náhodné cizince. Úřady vyzvaly ke klidu a do města jen pár kilometrů od českých hranic přivolaly posily.

Demonstrace svolala ultrapravicová odnož fotbalových hooligans, kteří si říkají Kaotic Chemnitz. "Přijďte ukázat, kdo vládne městu," vyzývali po nedělní vraždě. Protestující na pochodu v centru města pak provolávali hesla jako "My jsme lid!" a "Toto město je naše!".

Německá vláda dění v Chemnitzu odsoudila. V zemi podle vlády takové počínání a rozsévání nenávisti nemá co dělat. Britský server BBC připomněl, že protesty policisty zastihly nepřipravené.

"Víme, že v Chemnitzu byl v noci na neděli zavražděn člověk, a to je hrozné," uvedl v pondělí na tiskové konferenci vládní mluvčí Steffen Seibert, podle něhož policie usilovně pracuje na tom, aby případ vyšetřila a pachatele postavila před spravedlnost. "Tak, a ne jinak, se v právním státě postupuje v případě trestných činů," zdůraznil vládní mluvčí.

"To, co bylo včera (v neděli) v Chemnitzu místy k vidění a co je vidět i na záznamech, to nemá v našem právním státu místo. Pro spolkovou vládu, pro všechny demokratické politiky i pro velkou většinu občanů je důležité jasně říci, že takové srocování, štvanice na jinak vypadající a odjinud pocházející lidi nebo pokusy šířit na ulicích nenávist nepřijmeme. To v našich městech nemá co pohledávat," uvedl také Seibert.

Dění v saském městě, které leží nedaleko českých hranic, rezonuje v posledních dvou dnech v celém Německu. Na jeho počátku stál spor, který přerostl v útok nožem, jenž si vyžádal jednoho mrtvého a dva zraněné.

V neděli odpoledne městem prošlo asi 800 lidí, mezi nimiž byli podle německých médií i pravicoví radikálové. Chemnitz kvůli jejich akci, při níž na policisty místy létaly předměty, musel předčasně ukončit městské slavnosti. Očekávají se i další demonstrace.