V Německu se prodalo nejméně piva od znovusjednocení země. Spotřeba klesá dlouhodobě

Německé pivovary v loňském roce prodaly nejméně piva od znovusjednocení Německa v roce 1990. Podle místního statistického úřadu činí nové minimum 92,2 milionu hektolitrů piva, což je o 1,9 procenta méně než v roce 2018.

Velká většina, a sice 76 milionů hektolitrů (82,6 procenta), z piva prodaného loni byla určena pro domácí spotřebu. Do zemí Evropské unie se vyvezlo devět milionů hektolitrů piva, což představuje meziroční pokles o 4,3 procenta, a do ostatních zemí sedm milionů hektolitrů, což je naopak o 3,4 procenta více.

"Německý trh s pivem se nemůže oddělit od vývoje v Evropě a pokračuje v dlouhodobě mírně klesajícím odbytovém trendu," poznamenal k aktuálním číslům svaz německých pivovarníků.

Potíže s klesajícím odbytem zlatavého moku mají německé pivovary dlouhodobě. Zatímco v roce 1993 ho prodaly 112,1 milionu hektolitrů, o deset let později to bylo 105,6 milionu hektolitrů a v roce 2013 už jen 94,6 milionu hektolitrů. Dosud nejmenšího množství, a to 93,5 milionu hektolitrů, dosáhl odbyt v roce 2017. K tomuto trendu podle pozorovatelů přispívá mimo jiné stárnutí populace a zdravější životní styl části obyvatel.

Výrazně příznivější situaci zažívají pivovarníci v České republice. Předloni jejich výstav dosáhl rekordních 21,3 milionu hektolitrů piva.

