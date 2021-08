Německá SPD se poprvé po 15 letech dostala do čela průzkumu. Do voleb zbývá měsíc

Sociálnědemokratická strana Německa (SPD) se poprvé po 15 letech dostala do čela průzkumu společnosti Forsa. Strana, kterou do voleb jako kandidát na kancléře vede oblíbený ministr financí Olaf Scholz, tak odsunula na druhou příčku konzervativní unii CDU/CSU dosluhující kancléřky Angely Merkelové. Volby do Spolkového sněmu se uskuteční 26. září.

Podle čísel, které v úterý zveřejnila televize n-tv, si SPD oproti předchozímu průzkumu z minulého týdne polepšila o dva procentní body a je nyní na 23 procentech voličské přízně. CDU/CSU, jejímž volebním lídrem je předseda zemské vlády Severního Porýní-Vestfálska Armin Laschet, si o procentní bod pohoršila na 22 procent. Třetí jsou teď Zelení s 18 procenty, co je také o bod méně než před týdnem. Liberální FDP je nyní na 12 procentech a protiimigrační Alternativa pro Německo na deseti procentech. Do Spolkového sněmu by se nyní s šestiprocentní podporou dostala ještě krajně levicová Levice. Letos v lednu vedla konzervativní unie s 36 procenty, SPD se těšila podpoře 15 procent voličů a Zelení 19 procent. Průzkum Forsa provedla ve dnech 17. až 23. srpna mezi 1532 lidmi.