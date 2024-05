Policie prohledala bruselskou kancelář europoslance Kraha za AfD. Kvůli čínské aféře

Německé Spolkové státní zastupitelství nechalo v úterý ráno prohledat bruselské kanceláře německého europoslance za Alternativu pro Německo (AfD) Maximiliana Kraha. Zastupitelství v prohlášení uvedlo, že Evropský parlament s akcí souhlasil a že tento krok souvisí s podezřením dlouholetého Krahova spolupracovníka ze špionáže pro Čínu.

Krah, který vede stranickou kandidátku AfD pro červnové eurovolby, na síti X uvedl, že prohledání kanceláří se dalo očekávat a že jeho se prohlídka netýkala. "Evropský parlament se vstupem do těchto prostor souhlasil. Byt Jiana G. v Bruselu byl prohledán již 24. dubna 2024," oznámilo zastupitelství.

Případ se týká německého občana Jiana Guoa, který je čínského původu a který je na webu Evropského parlamentu stále veden jako akreditovaný asistent. Podle Spolkového státního zastupitelství je Guo podezřelý, že jako spolupracovník čínské tajné služby předával Pekingu informace o chodu europarlamentu a o činnosti čínské opozice.

Krah se od svého asistenta distancoval a před dvěma týdny oznámil, že ho ze svých služeb okamžitě propouští. Sám Krah tvrdí, že o jednání asistenta nevěděl. Vedení AfD Kraha podpořilo, europoslanec tak nadále vede kandidátku.

"Dnes byla v Bruselu prohledána kancelář mého bývalého spolupracovníka. To se po jeho zadržení dalo očekávat, a proto to není rozhodně překvapující. Pozoruhodné je ale to, že se na to čekalo tak dlouho," uvedl Krah. Poznamenal, že jeho a ani dalších spolupracovníků se prohlídka netýkala.

Minulý týden v pátek Krah na X napsal, že dotazem na Spolkovém státní zastupitelství si jeho právní zástupce ověřil, že v této kauze proti Krahovi není vedeno vyšetřování.

Vrchní státní zastupitelství v Drážďanech podle deníku Die Welt zahájilo v souvislosti s Krahem dvě takzvaná předběžná vyšetřovací řízení, která se týkají možných plateb z Ruska a Číny. Předběžné vyšetřovací řízení neznamená, že by Krah byl podezřelý a že by byl vyšetřován, ale slouží k prověření toho, zda nějaké důvodné podezření vůbec může existovat.