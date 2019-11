Nejméně 12 mrtvých při nehodě na Slovensku. Havarovaným autobusem cestovali školáci

Nejméně 12 lidí nepřežilo srážku nákladního vozu a autobusu, která se dnes stala mezi Nitrou a Zlatými Moravcemi na jihu Slovenska. Dalších 17 lidí utrpělo zranění. Podle serveru tvnoviny.sk cestovali autobusem hlavně středoškoláci, kteří se vraceli z vyučování.

Traumatologické oddělení nemocnice v Nitře přijalo pět lidí s vážnými zraněními. Podle ministryně vnitra Denisy Sakové, která přijela na místo nehody, jsou v kritickém stavu tři lidé.

Možnou příčinu kolize úřady zatím nezveřejnily. Podle deníku SME havaroval autobus společnosti Arriva, vůz je převrácený v příkopu. Televize Markíza uvedla, že řidič nákladního vozu, který vezl kamení, ztratil nad vozidlem kontrolu a narazil do autobusu z boku.

"V tuto chvíli nemáme informace o tom, že by na místě byli nějací čeští občané," řekla Aktuálně.cz mluvčí českého ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová.

Premiér Peter Pellegrini kvůli nehodě předčasně ukončil návštěvu Kypru. "Cítím nesmírnou lítost a vyjadřují upřímnou soustrast všem pozůstalým," uvedl v první reakci.

"V těchto chvílích jsme myšlenkami s rodiči, kteří přišly o své děti, o své drahé a blízké. Myslíme také na zraněné a na to, aby dostali nejlepší možnou pomoc a péči. Všichni doufáme, že počet obětí už neporoste. Po této strašné tragédii prosím všechny: jezděme opatrně a ohleduplně, ať se všichni šťastně vrátíme ke svým rodinám," uvedla v reakci slovenská prezidenta Zuzana Čaputová.

Nehoda se stala u vesnice Nitrianske Hrnčiarovce na silnici první třídy, kterou policie následně uzavřela. Tato silnice až do otevření nového úseku nedaleké rychlostní silnice R1 v roce 2011 sloužila pro veškerý tranzit od Nitry dál na střední Slovensko.

Zatím nejtragičtější nehoda v dějinách Slovenska se v červenci 1995, kdy český autobus ve velké rychlosti narazil u Kolárovic v okrese Bytča do svodidel, letěl asi 35 metrů vzduchem a dopadl do hloubky 15 metrů a narazil do protisvahu. Nehoda si na místě vyžádala 16 mrtvých a 29 zraněných, jeden ze zraněných zemřel 15. července v nemocnici.

