Nechcete být obézní? Stačí "tak trochu" hladovět, poradil ruský poslanec důchodcům

Ruský poslanec Státní dumy a bývalý hlavní hygienik Gennadij Oniščenko doporučil seniorům, aby žili "tak trochu o hladu", neboť pak prý nebudou tloustnout. Výrok vyvolal posměšné reakce uživatelů sociálních sítí, kteří upozorňovali, že mnozí ruští penzisté už beztak žijí na hranici hladovění, informoval server NewsRu.com.

Ve snaze ukázat recept proti tloustnutí ruského obyvatelstva Oniščenko s odvoláním na americkou studii uvedl, že kromě fyzického tréninku je zdraví prospěšné také snížení "objemu nezbytné stravy, obzvláště u starších lidí, u kterých jsou metabolické procesy zpomaleny". Tím se podle něj docílí žádoucího snížení množství tuků v trávicím traktu.

Slova poslance se setkala se silnou odezvou na sociálních sítích. "Chytrá hlava. Lidé jedí to, na co jim stačí peníze. Tuk do sebe dostávají v nekvalitních potravinách. Myslí si, že jsme nenasytní idioti, kteří neodejdou od koryta, a proto jim roste břicho," komentoval jeden uživatel, podle nějž "penzisté i tak žijí zpola o hladu". "Takže je nutné si ještě více utáhnout opasek. Už na něm ale chybí dírky," dodal na adresu Oniščenkovy hraběcí rady jiný glosátor.

Další uživatel navrhl, aby poslanci přestala být vyplácena výplata. Zároveň mu doporučil, aby se s těmito doporučeními obrátil spíše na ruské oligarchy a vládní činitele.

Oniščenko v důsledku kritiky oznámil, že jeho slova byla nesprávně pochopena. "Všechno překroutili. Já nejsem pro to, aby staří lidé žili o hladu, nýbrž jsem proti tomu, aby jim rostla břicha. (…) Strava musí být omezená a musí jí být méně - z hlediska objemu kalorií," hájil se Oniščenko v deníku Komsomolskaja pravda.

V roce 2012 proslul doporučením Rusům, aby se zřekli "zámořského jídla", jako jsou hamburgery či sushi. Důvodem byl incident, v němž zákazníci údajně nalezli v moskevské restauraci McDonald's ve svém jídle červy. "Připomínám našim spoluobčanům, že hamburgery, a to i bez červů, nejsou vhodnou stravovací volbou pro obyvatele Moskvy i Ruska. Toto jídlo není naše," uvedl. Jiná kontroverzní rada se týkala varování, aby ruští řidiči nepili za volantem kefír, neboť prý obsahuje alkohol. Podle expertů však průmyslově vyráběný nápoj obsahuje méně než jedno procento alkoholu a opít se jím je prakticky nemožné.

Podle čerstvých průzkumů se Rusové musí čím dál častěji uchylovat k úsporným opatřením a čtvrtina z nich začala šetřit právě na jídle. V důsledku růstu cen bydlení a benzinu vystačí bezmála polovině důchodců peníze pouze na jídlo a ošacení.