Nech auto doma, dostaneš pivo. V Boloni bojují s přecpanými ulicemi a za čistý vzduch

Do práce na kole, po práci pro odměnu. Ilustrační foto | Foto: Thinkstock

Stačí pár cest bez rukou na volantu svého auta a můžete se těšit na pivo nebo třeba na zmrzlinu. Hustá doprava trápí velká města po celém světě. V italské Boloni se rozhodli najít řešení, které by snížilo počet aut v ulicích - a zároveň odměnili každého, kdo se rozhodne jít kupříkladu pešky, jet na kole nebo použít městskou hromadnou dopravu.

Projekt "Bella Mossa" neboli "hezký pohyb" spustil loni urbanista Marco Amadori, který si od něj sliboval nižší počet aut v ulicích města a také čistší vzduch. Bella Mossa prozatím běží jen šest měsíců v roce, a to od dubna do září. Letos se do něj zaregistrovalo okolo 10 tisíc lidí.

Podstata je jednoduchá. Spojuje moderní technologie a cestování. Stačí si stáhnout aplikaci BetterPoints do telefonu a vydat se na cestu. Každý si může vybrat, jaký udržitelný způsob dopravy je mu milejší. Za výpravu pak aplikace přičte určitý počet bodů a ještě spočítá, kolik oxidu uhličitého se nevypustilo do atmosféry.

"Odměňování není závislé na délce jedné cesty. Důležitý je třeba i pouhý kilometr, který vykonáte jinak než vlastním autem," vysvětloval princip Amadori pro britskou stanici BBC. "Maximum jsou ale čtyři cesty denně, za které dostanete body," uvedl.

Za cestování pěšky, na kole nebo třeba spolujízdou se dají nasbírat body mimo jiné na pivo v místní restauraci, italskou zmrzlinu nebo na nejrůznější poukázky. Na zmrzlinu stačí 3000 bodů, což je asi osm cest po městě jinak než autem. Na pivo je zapotřebí 5000 bodů.

Do projektu se zapojilo přes 100 místních podniků. Většinou jde o obchody, kde se dá osobní příspěvek za čistší vzduch vyměnit za slevy na zboží.

Podle Marca Moscaniho, manažera jedné z prodejen, která se do projektu zapojila, je Bella Mossa prospěšná pro všechny. "Také pro nás je to velmi výhodná investice. Lidé nás díky aplikaci poznávají. Od spuštění projektu jsme získali až 200 nových zákazníků, kteří k nám začali chodit," tvrdí.

Ne všichni ale vyměňují své nastřádané body za slevy nebo lístky do kina. Pro mnohé jde o soutěž, při které se snaží udržet v žebříčku uživatelů co nejvýše a porážet třeba své kolegy z práce. Registrovat se mohou také týmy ze škol či firem.

Marco Amadori připouští, že se objevilo také pár lidí, kteří se snažili podvádět. Cesty jsou však kontrolované přes GPS v telefonu.

Za poslední rok aplikace zaznamenala kolem 3,7 milionu kilometrů, kdy se uživatelé přepravovali ekologicky. Bella Mossa má za cíl hlavně měnit chování lidí tak, aby se více hýbali a byli zodpovědnější vůči životnímu prostředí.

Amadoriho projekt podporuje téměř 400tisícové město Boloňa a také Evropská unie - právě kvůli snižování emisí CO2 v ovzduší. Zájem o něj už projevila další místa nejen v Itálii.