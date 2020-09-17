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Navalnyj byl asi otráven vodou z lahve v hotelu, tvrdí jeho tým. Zveřejnil video
17. 9.  Naděžda

Navalnyj byl asi otráven vodou z lahve v hotelu, tvrdí jeho tým. Zveřejnil video

ČTK ČTK
před 47 minutami
Ruský opoziční politik Alexej Navalnyj byl otráven jedem v lahvi s vodou ve svém hotelovém pokoji v sibiřském městě Tomsk, nikoliv na místním letišti, jak se dříve myslelo, usoudil Navalného tým. Ve čtvrtek zveřejnil své podezření na sociálních sítích společně s videozáběry z Navalného hotelového pokoje.
Ruský opozičník Alexej Navalnyj
Ruský opozičník Alexej Navalnyj | Foto: Jevgenij Feldman

Kritik Kremlu minulý měsíc náhle onemocněl při vnitrostátním letu z Tomsku do Moskvy. Letoun musel nouzově přistát v Omsku, kde byl Navalnyj hospitalizován a posléze přepraven zvláštním letem do Berlína, kde se zotavuje v nemocnici Charité.

Podle Německa byl hlavní oponent ruského prezidenta Vladimira Putina otráven nervově paralytickou látkou novičok čili zakázanou chemickou zbraní. Rusko tvrdí, že nevidělo žádné důkazy, že by Navalnyj byl otráven.

"Záběry z hotelových kamer zabavilo ministerstvo vnitra. Ale vyšetřování ani tak nezačalo," napsala Navalného mluvčí Kira Jarmyšová na Twitteru.

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Откуда взялась злосчастная бутылка? Давайте объясним, откуда взялось то, про что нам непрерывно задают вопросы. Так называемая “бутылка с «Новичком»”, ну, а точнее, обычная пластиковая бутылка из-под воды, на которой потом в немецкой лаборатории обнаружили следы боевого отравляющего вещества.  Это бутылка из номера в томской гостинице, где останавливался сам Навальный и вся наша съемочная группа.  Перенесемся обратно в 20 августа. В этот день часть нашей команды улетела в Москву, часть осталась в Томске доделывать видео. В полете Алексей потерял сознание и начал задыхаться, самолёт экстренно сел. Почти сразу сотрудники ФБК, которые остались в Томске, узнали о случившемся. В этот момент была сделана единственно возможная вещь. Они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого только что выехал Навальный, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли. В том числе, и бутылки из-под гостиничной воды.  Как это происходило, вы можете посмотреть на этом видео.  Никакой особой надежды что-то такое обнаружить не было. Но поскольку нам было абсолютно ясно, что Навальный не “слегка заболел”, не “перегрелся” и Рафаэлкой здесь не поможешь, было решено забрать все, что может хоть как-то гипотетически пригодиться, и передать это врачам в Германии. То, что дело расследовать в России не будут, тоже было достаточно очевидно. Так и вышло: прошел почти месяц, Россия так и не признала отравление Алексея. Спустя две недели именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы «Новичка». А потом еще три лаборатории, которые брали анализы у Алексея, подтвердили, что Навальный был отравлен именно им. Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт. Сегодня в 20.00 в передаче «Россия Будущего» на ютюб-канале Навальный LIVE Георгий Албуров @alburov расскажет подробности.

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zahraničí Aktuálně.cz Alexej Navalnyj Rusko novičok

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