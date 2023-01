Naše síla je v jednotě, chceme mír. Deset novoročních přání ze všech koutů Ukrajiny

Válka na Ukrajině o půlnoci vstoupila do roku 2023. Po ruských útocích na elektrárny a další složky kritické infrastruktury prezident Volodymyr Zelenskyj varoval, že Ukrajince čeká nejhorší zima v historii. Lidé se přesto nevzdávají a armáda proti ruským okupantům bojuje na stovkách kilometrů dlouhé frontové linii. Deník Aktuálně.cz se zeptal Ukrajinců, co by své zemi přáli do nového roku.

