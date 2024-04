Nad Amerikou začalo úplné zatmění Slunce, spustilo nákupní i turistické šílenství

Nad Severní Amerikou začalo úplné zatmění Slunce. Po takzvaném pásu totality se bude až do 21:42 SELČ posouvat 6500 kilometrů napříč kontinentem - přes 15 států USA až nad kanadský Newfoundland. Jev, který v USA naposledy přilákal více diváků než fotbalový Super Bowl, podle odhadů sledují desítky až stovky milionů lidí.

Po trase pásu totality jsou vyprodané nebo několikanásobně zdražené hotely, lidé nakupovali ochranné brýle i jiné pomůcky a v kempech a parcích rozkládali stolky, židle i chladící boxy na pivo, popisují americká média.

Jako první zakryl Měsíc Slunce obyvatelům Mazatlánu na východě Mexika, kde se na pobřežní promenádě s rozkládacími židlemi shromáždily tisíce lidí a s očekáváním hleděly na oblohu, zatímco orchestr hrál motiv z filmu Star Wars, píše agentura Reuters. Nejen mexická média v pondělí vydávala články s pokyny, jak si při pozorování chránit oči před trvalým poškozením, například brýlemi s certifikací ISO 12312-2. Úřady v Mazatlánu podle deníku The New York Times očekávaly asi 120 tisíc nových turistů.

Napříč 15 americkými státy se do 183 kilometrů širokého pásu totality podle odhadů sjelo asi pět milionů lidí, z toho 32 milionů v něm již žije, píše Reuters. Koná se bezpočet událostí, při kterých mohou lidé vzácný jev sledovat, v barech, na stadionech, zábavních parcích i jiných veřejných prostranstvích. Zvláštní událost je zatmění rovněž pro zvěř. Jedna ze zaměstnankyň zoologické zahrady v Indianapolis Alicia Bonannoová popsala, že bude při zatmění studovat papoušky ara a jejich reakce setmění a změnu v atmosférickém tlaku, které by v nich mohly vyvolat dojem noci či blížící se bouře.

Deník New York Times sledoval ceny hotelových pokojů v relativně levném řetězci Super 8, který napříč USA provozuje více než 1400 zařízení. Podél pásu totality je řada z nich zcela vyprodaných, v dalších jsou ceny za pokoje dvojnásobné i trojnásobné. Například karavanový kemp Range Vintage na východě Texasu otevřel rezervace na místa pro pozorování zatmění už minulý rok, píše list The Guardian.

"Okamžitě jsem to zarezervoval, až pak jsem řekl své ženě: 'Jedeme do Texasu', řekl Guardianu Američan Chris Lomas. "I když jev zakryjí mraky, stejně se setmí. Je to o tom sdílet tu zkušenost s ostatními," dodal Lomas.

Mraky nadšenci do astronomie i běžní pozorovatele nevítají, protože mohou více či méně narušit výhled na zakryté Slunce podél celého pásma. Výjimkou je severovýchodní stát Maine u hranic s Kanadou, kde meteorologové předvídají "téměř perfektní den", naopak v Texasu je riziko bouřek s kroupami.

"Veteráni" zatmění popisují prvních 15 minut před úplným zatměním jako zlou předtuchu, píše Reuters. Stíny se stávají podivně ostrými a sluneční svit dostane prapodivný nádech. Sekundy před úplným zatměním se mohou objevit vlákna stínů kmitajících po zemi, podobné těm na dně plaveckého bazénu. Poslední zbytek jasného slunečního svitu vytvoří efekt známý jako Bailyho perly, kdy poslední paprsky slunce přecházejí přes nerovnoměrný povrch Měsíce.

Zkušený pozorovatel zatmění i autor knihy o něm Anthony Aveni uvedl, že každé zatmění, jehož byl svědkem, v lidech vyvolá hluboký úžas a probudí pocit sounáležitosti. Někteří se rozpláčou a začnou objímat lidi kolem sebe.

"Nehledě na to, kým jste nebo jak žijete, pohled na zatmění začíná strachem. Ten obraz vás šokuje," popsal Reuters Aveni. "Ten strach se ale postupně mění v úžas a pak pocit vznešenosti," dodal pozorovatel.

Kontinentální část USA naposledy úplné zatmění zažila v únoru 2017, kdy pás totality přešel od tichomořského k atlantskému pobřeží a z Bílého domu ho pozoroval i tehdejší prezident Donald Trump. Při dnešním zatmění je Měsíc blíže Zemi než posledně, píše agentura AP, na některých místech se tedy setmí až na čtyři minuty a 28 sekund, ačkoliv čas se na jednotlivých místech liší, například v závislosti na vzdálenosti pozorovatele od středu pásu totality.

Americký prezident Joe Biden se podle svého veřejného kalendáře v pondělí odpoledne místního času nachází v Chicagu, které se podle projekcí Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) nachází v prvním pásmu mimo pás totality. Prezident tak bude mít možnost vidět Slunce zakryté z asi 95 procent. Bílý dům společně s NASA na Instagramu vydaly krátké varování v podobně videa, na němž si Biden nasazuje na balkóně prezidentského sídla ochranné brýle a hledí vzhůru. "Užijte si zatmění přátelé, ale opatrně. Nebuďte hloupí," vyzývá popisek.

V roce 2017 úplné zatmění sledovala většina americké dospělé populace. Podle odhadů výzkumníka Jona Millera z Michiganské univerzity to bylo až 154 milionů lidí, tedy více, než bylo letos diváků Super Bowlu, finálového zápasu americké Národní fotbalové ligy, píše NYT.

Pro obyvatele kontinentálních Spojených států a Kanady se další příležitost pozorovat úplné zatmění naskytne v roce 2044. V Evropě ho bude možné vidět 12. srpna 2026, kdy pás totality přejde přes sever Španělska.