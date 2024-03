Na výplatní pásce. Německý poslanec Bystroň z AfD dostal peníze od Rusů, odhalila BIS

Poslanec německé Alternativy pro Německo (AfD) Petr Bystroň byl podle Bezpečnostní informační služby (BIS) jedním z politiků, kteří dostali peníze od ruské vlivové organizace, napsal Deník N a časopis Der Spiegel. Politik českého původu to označil za pomluvy.

Deník N již dříve uvedl, že BIS odhalila Ruskem organizovanou síť, která se snažila v různých evropských zemích ovlivnit volby do europarlamentu.

V Polsku po upozornění BIS začala činnost proruské špionážní sítě zaměřené proti státům a orgánům EU prověřovat polská kontrarozvědka ABW, uvedla tamní média. O rozkrytí ruské propagandistické sítě a spolupráci s českými zpravodajskými službami dnes podle listu Politico informoval také předseda belgické vlády.

Podle české kontrarozvědky byla v Praze předávána hotovost protisystémovým politikům z Německa, další peníze mířily na provoz proruského zpravodajského webu Voice of Europe. O něm se tamní média zmiňují také v souvislosti s Polskem a Belgií.

Bystroň převzetí peněz popírá. "Této informace si nejsem vědom. Na základě bolestných zkušeností z předchozích volebních kampaní předpokládám, že jde o pomluvy," řekl týdeníku Der Spiegel.

Bystroň mimo jiné poskytoval rozhovory právě serveru Voice of Europe, který je od středy na českém sankčním seznamu. Na seznamu nově jsou i politik a podnikatel Viktor Medvedčuk a politik Arťom Marčevskij. Medvedčuk podle zdůvodnění na dálku skrytě financuje Voice of Europe a instruuje Marčevského, který společnost fakticky řídí. Marčevského podle dokumentu využívá k financování spolupráce s novináři a ke skryté finanční podpoře vybraných jednotlivců z řad kandidátů ve volbách do EP.

Bystroň pochází z Moravy, do Německa emigroval s rodiči v roce 1987. Podle Deníku N je známý svými proruskými postoji a také vazbami na podobně smýšlející české politiky. V roce 2021 navštívil Medvedčuka v Kyjevě v době, kdy ho ukrajinské orgány kvůli obvinění z vlastizrady držely v domácím vězení. Podle serveru Hlídací pes také interpeloval německou vládu, zda se zasadila o Medvedčukovo propuštění.

Deník N upozornil, že se Bystroň zúčastnil také pražské konference Budoucnost Evropy, kde byl i poslanec SPD Jaroslav Foldyna nebo předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová. Právě sjezdu Trikolory se Bystroň účastnil rovněž.