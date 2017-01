Na Ukrajině se narodilo druhé dítě na světě se třemi genetickými rodiči

před 1 hodinou

Na Ukrajině se narodilo dítě, které má tři rodiče. Je to v pořadí druhé dítě na světě, které má kromě genetického kódu otce a matky také DNA ženy-dárkyně. Zákrok, který má zajistit, aby dítě nezdědilo genetickou vadu, se poprvé uskutečnil v Mexiku, kde se takové dítě narodilo loni v dubnu. V Kyjevě byla použita metoda tzv. pronukleárního transferu, uvedl Vitalij Zurkin z kyjevské kliniky, kde byl zákrok proveden. Zurkin tvrdí, že na Ukrajině byla procedura využita jako první na světě. Chlapečka se dočkal 5. ledna do té doby neplodný pár. Čtyřiatřicetiletá žena marně zkoušela otěhotnět 15 let a nepomohlo ani několik pokusů o umělé oplodnění.

autor: ČTK