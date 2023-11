Putin podivně komolil jméno kazašského prezidenta. Ten si pak Rusy ukázkově vychutnal

Ruskému prezidentovi se před kamerami podařily hned dva přešlapy za sebou. Minulou středu Vladimir Putin svými otázkami na stáří ledu úplně zmátl svého podřízeného. Den nato při návštěvě Kazachstánu opakovaně komolil jméno prezidenta hostitelské země. Oba incidenty se okamžitě staly na sociálních sítích populárními.

Když chtěl Putin poděkovat Kasymu-Žomartu Kemelulymu Tokajevovi za pozvání, zcela se mu popletlo jméno kazašského prezidenta. Putin se zadrhával a bylo zřetelně znát, že s vyslovením jména svého protějšku velmi bojuje.

"Není to poprvé, co špatně vyslovil jméno vůdce nějaké země," napsal Anton Geraščenko, poradce ukrajinského ministra vnitra, na síti X, dříve Twitter. Podle ruského nezávislého zpravodajského serveru Agentstvonews to bylo nejméně počtvrté, co Putin na veřejných akcích nevyslovil Tokajevovo jméno správně. Je možné, že ho šéf Kremlu komolí naschvál, čímž vyjadřuje nadřazenost Ruska. Kazachstán byl až do rozpadu v roce 1991 součástí Sovětského svazu.

Kazašská "odpověď" na sebe nenechala dlouho čekat. Většinou se jednání mezi těmito nástupnickými státy Sovětského svazu vedou v ruštině. Nicméně Tokajev začal mluvit kazaštinou. Překvapená ruská delegace rychle brala do ruky sluchátka pro překlad. "To by mohl být signál pro Putina, zejména poté, co Putin již počtvrté špatně vyslovil Tokajevovo jméno. Kazachstán se vzdaluje z ruské orbity - a dává to Putinovi najevo," myslí si Geraščenko.



Den před návštěvou Kazachstánu měl ruský prezident videorozhovory s ministry a vysokými úředníky. Alexandr Kozlov, ministr přírodních zdrojů a životního prostředí, informoval Putina o tom, že vědci v Antarktidě v hloubce přes tři kilometry našli ledové jádro, jehož stáří se odhaduje na 1,2 milionu let.

"Pokud je toto jádro staré 1,2 milionu let, znamená to, že na tomto místě byl led 1,2 milionu let?" zeptal se Putin. Kozlov mu dal po mírném zaváhání za pravdu. "Nebo tam snad voda zamrzla později? Ne před 1,2 milionu let, ale blíž k nám? Mohlo se to stát?" naléhal Putin znovu. Po již delší chvilce ticha mírně zmatený Kozlov pokračoval: "Vladimire Vladimiroviči, tohle je atmosférický led. Věda zatím říká, že je to stále tak, jak jsem odpověděl poprvé."

