Mazaný ústup i drtivý útok. Ukrajinští vojáci popsali detaily superúspěšné ofenzivy

Záměrné klamání, rychlost a efektivita. Ukrajinská protiofenziva v Charkově překvapila ruskou armádu. Ukrajina celou operaci i vojenské manévry tajila. Někteří ukrajinští vojáci Rádiu Svobodná Evropa popsali vojenskou taktiku.

Ukrajina zahájila protiofenzivu v severovýchodní oblasti Charkova. Cílem bylo ošálit ruské síly. "Velitel brigády nám nařídil vyklidit tuto vesnici jako klamný manévr. Šlo o to, aby si nepřítel myslel, že hlavní útok je zde, a ne v Balakliji," uvedl ukrajinský voják Pavlo. Strategie byla úspěšná a ruské vojáky velmi překvapila.

Podle Ukrajinců bylo vše přesně naplánované. "Každý věděl, co má dělat. Vyšli jsme z domů a pomalu jsme šli směrem k domům s ruskými vojáky. Oni zahájili palbu a my jsme začali taky střílet. Snažili jsme se na ně zaútočit. Došli jsme k jejich stanovišti, ale nevěděli jsme, kolik jich je, takže jsme museli poprvé ustoupit. Ale byla to dobře odvedená práce. Naši kluci napáchali dost škod," vysvětlila ukrajinská zdravotnice Lilia.

Rusové plán nepochopili

Ruští vojáci na útok nebyli připraveni a utrpěli ztráty. "Blížili jsme se lesem ve třech skupinách. Dvě skupiny likvidovaly vesnici, třetí byla naše posila, která měla na starosti evakuaci, zásobování municí, první pomoc a evakuaci raněných v obrněných vozidlech," popsal taktiku ukrajinský voják Andrij.

Rusové plán Ukrajinců nepochopili. "Obsadili jsme první domy a pokračovali v postupu vpřed, ale nepřítel si neuvědomil, že už jsme zabrali jejich pozice. Teprve druhý den ráno zjistili, že ve vesnici jsou naši vojáci," doplnil Andrij. Rusové při útoku drželi své pozice tři dny. Čtvrtý den ale Ukrajinci zvýšili intenzitu a ruské jednotky se stáhly.

Ukrajinská akce podlomila morálku ruských vojsk

Při ústupu po sobě Rusové zanechali obrovské množství vojenské výzbroje. "Ustupovali velmi rychle. Slyšeli jsme, jak ničí svou munici, což obvykle dělají. Ale nechali za sebou spoustu věcí. Měli rozkaz ustoupit, ale neměli vozidla a nemohli odvézt své raněné a zabité. Ustupovali v noci pod krytím svého dělostřelectva," uvedl ukrajinský voják.

Ukrajina tvrdí, že při protiofenzivě osvobodila šest tisíc kilometrů čtverečních území. "Myslím, že naše razantní akce podlomily jejich morálku. Není to jejich země a my se nikam nechystáme," uzavřel Pavlo.