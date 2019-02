Aktualizováno před 1 hodinou

Maltská policie dnes na základě evropského zatykače zatkla na ostrově Gozo 44letého českého občana. Informovaly o tom na svých serverech listy Malta Today a Times of Malta. Podle jejich informací by zatčený Čech měl do 48 hodin předstoupit před soudce, který rozhodne o dalším postupu. Zatčení se odehrálo po předchozím vyšetřování. Maltská média však neuvedla žádné další podrobnosti, není tedy jasné ani to, z jakého trestného činu je Čech obviněn.