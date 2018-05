AKTUALIZOVÁNO před 9 minutami

Na Filipínách byl zatčen český občan, který je podezřelý ze sexuálního zneužívání místních školaček. Při policejní operaci ve městě Angeles bylo rovněž zachráněno pět dívek, napsal server Journal Online. Podle serveru byl třiačtyřicetiletý Čech zatčen ve společnosti dívek ve věku od deseti do dvanácti let, které údajně sexuálně zneužíval výměnou za peníze. Případ vyšel najevo poté, co si rodiče jedné z dívek stěžovali na policii. Ukázalo se, že dívky pocházejí z chudých rodin, a v době, kdy nemají školu, žebrají na ulici, napsal Journal Online. Český občan byl obviněn na základě zákonů o obchodování s lidmi a zneužívání mladistvých.