Na lyže do "socialistické utopie". Severní Korea se v prosinci opět otevře turistům

Severní Korea se v prosinci znovu otevře návštěvníkům ze zahraničí. Cesty umožní do severovýchodního města Samčijon a možná i do zbytku země. Tento týden to podle agentury Reuters uvedly cestovní kanceláře, které v minulosti turisty do této destinace vozily. Pchjongjang se chystá otevřít hranice větším skupinám zahraničních turistů poté, co se od roku 2020 izoloval kvůli pandemii covidu-19.

"Od našeho místního partnera jsme obdrželi potvrzení, že cestovní ruch do Samčijonu a pravděpodobně i do zbytku země bude oficiálně obnoven v prosinci 2024," uvedla na svých internetových stránkách pekingská cestovní kancelář Koryo Tours. Informaci, že do Samčijonu budou od letošní zimy moct jezdit turisté, potvrdila i další cestovní kancelář KTG Tours. Související Špitálníková: Pervitin je v KLDR levnější než kafe. Na pizzu vám dají roky prošlý sýr Mezinárodní lety do Severní Koreje a zpět se obnovily v loňském roce. V únoru do země přiletěla malá skupina ruských turistů. V červnu do ní zavítali i nejvyšší ruští zahraniční představitelé, včetně prezidenta Vladimira Putina. "Koryo Tours čekala na toto oznámení přes čtyři roky a je nadšená z opětovného zahájení severokorejského cestovního ruchu," uvedla čínská firma. Dodala, že její místní partner potvrdí trasy a termíny v nadcházejících týdnech. Severní Korea buduje ve městě Samčijon nedaleko čínských hranic takzvanou "socialistickou utopii" a "model vysoce civilizovaného horského města" s novými apartmány, hotely, lyžařským střediskem a s obchodními, kulturními a zdravotnickými zařízeními. Pro vůdce Kim Čong-una je to vlajkový projekt. V červenci podle Reuters propustil nebo degradoval některé vysoké úředníky za jejich "nezodpovědný" přístup k řízení projektu. V českých kinech se v roce 2009 objevil dokumentární film režisérky Lindy Jablonské Vítejte v KLDR. Kamera tvůrkyně sleduje druhou výpravu turistů z České republiky do Severní Koreje od roku 1989. Účastníci za šest dní dovolené v KLDR utratili asi 60 tisíc korun, ale musejí se na každém kroku podřizovat pokynům severokorejské státní turistické kanceláře. Video: Vladimir Putin navštívil Kim Čong-una: svezl ho autem, utužili vztahy u psů, koní i jídla (20. 6. 2024) 1:29 Vladimir Putin navštívil Kim Čong-una: svezl ho autem, utužili vztahy u psů, koní i jídla | Video: Reuters