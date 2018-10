před 17 minutami

Americký prezident Donald Trump se dosud zřejmě nejvýrazněji vložil do sporu kolem obvinění svého nominanta do nejvyššího soudu Bretta Kavanaugha ze sexuálních útoků. Podle Trumpa kauza ukázala, že dnes mladí muži v USA prožívají "obtížnou dobu plnou strachu" ze sexuálního obvinění. Prezident rovněž zpochybnil věrohodnost výpovědi profesorky Christine Blaseyové Fordové, která o Kavanaughově údajném pokusu o znásilnění vypovídala v Senátu, informují americká média. "Tahle doba je pro mladé muže v Americe plná strachu z toho, že mohou být vinni něčím, co možná vůbec nespáchali," řekl Trump v úterý novinářům před Bílým domem.