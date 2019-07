Eritrejec, který shodil v Německu pod vlak ženu a chlapce, žil před tím ve Švýcarsku

před 26 minutami

Eritrejec, který v pondělí ve Frankfurtu nad Mohanem shodil ženu s dítětem na koleje před přijíždějící vlak, žil od roku 2006 ve Švýcarsku. Sám je otcem tří dětí. O motivu jeho činu však zatím není nic známo, uvedla mluvčí frankfurtského státního zastupitelství Nadja Niesenová. Muž se podle ní pokusil do kolejiště strčit ještě jednu ženu. Měl by tak být obviněn z vraždy a z pokusu o vraždu, za což by mu hrozilo až doživotní vězení. Osmiletý chlapec pondělní incident nepřežil.

Mluvčí frankfurtského státního zastupitelství v úterý řekla, že 40letý podezřelý žil v curyšském kantonu a před několika dny přijel vlakem z Basileje do Frankfurtu. K motivu jeho činu na frankfurtském hlavním nádraží se dosud nepodařilo nic zjistit. V úterý má být podezřelý předveden před vazebního soudce. Švýcarská policie potvrdila, že podezřelý žil v kantonu Curych. Má eritrejské občanství a povolení k trvalému pobytu ve Švýcarsku. Muž v pondělí strčil z peronu osmiletého chlapce a jeho matku před přijíždějící vlak ICE. Chlapec zemřel, zatímco matka vyvázla se zraněním. Třetí oběti se podařilo dostat do bezpečí, aniž by spadla do kolejiště. Na místě činu panovalo zděšení. Mnozí lidé na nástupišti číslo sedm pokládali květiny, svíčky a plyšové medvídky. Večer se má na nádraží konat veřejná pietní akce. Muž ve Frankfurtu shodil matku s dítětem pod vlak, osmiletý chlapec zemřel číst článek Frankfurtský útok vyvolal v Německu i debatu o bezpečnosti na nádražích. Například dopravní expert sociálních demokratů (SPD) Martin Burkert v rozhovoru s deníkem Bild poukázal na nedostatečný dozor na nástupištích a nedostatečný počet policistů na nádražích. Oběti a pachatel se patrně neznali. Německý ministr vnitra Horst Seehofer kvůli případu v pondělí přerušil dovolenou. Dnes se má "vzhledem k více závažným činům z poslední doby" setkat s šéfy bezpečnostních úřadů a v 15:00 SELČ vystoupit na tiskové konferenci. Podle agentury DPA mají být předmětem debaty také útoky a pohrůžky vůči představitelům krajně levicové strany Levice, hrozby bombou vůči mešitám a nedávný rasisticky motivovaný útok na jednoho Eritrejce v hesenském Wächtersbachu. Podobný případ jako ve Frankfurtu se stal 20. července ve městě Voerde v Severním Porýní-Vestfálsku, kde 28letý muž před projíždějící vlak shodil 34letou ženu. Také ona následkům svých zranění podlehla. I v tomto případě se policie domnívá, že oběť a pachatel, který čelí obvinění z vraždy, se neznali. Podezřelý pachatel se podle FAZ sice narodil v Německu, ale národností je Srb a má i srbské státní občanství.