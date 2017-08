Muž chtěl vyhodit do povětří banku, inspiroval se atentátem v Oklahoma City. Plán zmařil agent FBI

před 44 minutami

Ve Spojených státech byl zatčen muž, který chtěl vyhodit do povětří budovu banky v Oklahoma City. Jeho záměr zmařil tajný agent Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI), který předstíral, že mu s výrobou trhaviny o hmotnosti 450 kilogramů pomůže. Informovala o tom agentura Reuters. Třiadvacetiletého Jerryho Drakea Varnella nakonec FBI i zadržela. Varnell chtěl původně provést pumový útok proti Federální rezervní bance ve Washingtonu, a to podobným způsobem, jakým byl spáchán atentát ve federální budově v Oklahoma City v roce 1995. Tehdy při útoku zahynulo 168 lidí. Pachatel Timothy Veigh za to byl odsouzen k trestu smrti a následně popraven.