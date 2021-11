Žena ztratila vědomí a řítila se vstříc tragédii. Obětavý řidič je hitem internetu

"Je to hrdina," chválí lidé na sociálních sítích Henryho Temmermanse z nizozemského Nunspeetu. Jeho čin, při němž zachránil na dálnici A28 ženu, která za jízdy upadla do bezvědomí, natočil řidič z dalšího vozu.

K incidentu došlo minulý pátek, když se Henry Temmermans vracel domů. Najednou spatřil auto, které sjelo z dálnice a pokračovalo v jízdě po trávě. Po chvíli opět najelo na dálnici a vráželo do svodidel. "To, co jsem viděl, nebylo dobré. Bylo jasné, že ta paní už není při vědomí," vzpomínal v rozhovoru pro regionální veřejnoprávní stanici Omroep Gelderland.

Temmermans zrychlil, dostal se před neovládané auto a nastavil svůj vůz. Po nárazu obě auta zastavila. Zachránce vyskočil z auta. Na pomoc ženě spěchal i řidič, který celý incident nahrál na palubní kameru. Řidička měla zvracet a stále upadat do bezvědomí.



Po deseti minutách přijela přivolaná záchranka a ženu s pěti zlomenými žebry převzali zdravotníci. Zatím není jasné, proč se jí udělalo špatně. Nepojízdný vůz Henryho Temmermanse museli odtáhnout, domů ho nakonec dovezl druhý řidič.