Máme strach. Muslimové na Srí Lance radši nevycházejí ven, děsí se výhrůžek a odplaty

Ve městě Bandaragama, které leží asi čtyřicet kilometrů od srílanské metropole Kolombo, stála ještě donedávna prodejna obuvi Shoe Fashion. Patnáct let ji tu provozoval Srílančan Mohamed Iqbal. V noci z neděle na pondělí ale obchod někdo zapálil. Podle Iqbala šlo zcela určitě o odplatu za sérii teroristických útoků, která ostrov v jihovýchodní Asii zasáhla na Velikonoční neděli a již měli na svědomí islamisté.

Iqbal se řadí ke zhruba desetiprocentní menšině muslimů, která na Srí Lance žije. I když zdejší vyznavači islámu nedělní atentáty odsuzují, čelí teď vlně nenávisti a strachu.

"Naše víra už ani nemůže být více odlišná od Islámského státu. Přesto se na nás teď všichni koukají, jako bychom to byli my, kdo ty kostely vybombardoval," popisuje pro deník The New York Times Iqbalův syn Ifaz.

Právě teroristická organizace Islámský stát (IS) se s odstupem několika dní k nedělním útokům, při kterých zemřelo nejméně 359 lidí, přihlásila. Vyšetřovatelé ale z teroru viní málo známou místní islamistickou skupinu Národní Tauhíd džamáate (NTJ). IS jim nicméně v přípravě atentátů zřejmě pomáhal, vůdce NTJ Zahrán Haším podle policie udržoval kontakt s jeho členy.

Atentátníci vraždili ve třech luxusních hotelech a v trojici kostelů v době vrcholících křesťanských svátků. Dosud přitom bylo soužití muslimů a křesťanů na Srí Lance relativně bezproblémové. "To, co tihle barbaři provedli, všechno narušilo. Křesťané se k nám vždycky chovali přátelsky. Někteří lidé se teď ale možná budou chtít pomstít, obzvláště obyvatelé venkova nejsou v bezpečí. Takže se prostě bojíme," říká pro deník The Washington Post Shafi Mula, manažer jedné z mešit v Kolombu, před kterou teď hlídkuje policie.

Právě ve srílanském hlavním městě se nachází kostel svatého Antonína, který se stal jedním z terčů teroristických útoků, a také všechny tři přepychové hotely. Mohammad Ifam se podílí na vedení jedné mešity v Kolombu, pro list The Washington Post vypráví, jak spolu s ostatními věřícími v posledních měsících opakovaně protestoval proti teroristické organizaci Národní Tauhíd džamáate. Vždy po pátečních modlitbách před Velkou mešitou v Kolumbu, kterou Ifam pravidelně navštěvuje, teď visí cedule s nápisem odsuzujícím atentáty z konce týdne.

Jenže slovní ani písemná vyjádření, ve kterých se muslimové od teroru distancují, ničemu nepomáhají. Vyznavači tohoto náboženství se nejen v Kolombu bojí vycházet ven nebo se přinejmenším vyhýbají veřejným místům a cítí strach. "Bojím se, jestli bych se vrátil živý," vysvětluje pro agenturu AFP Mohamed Hasan, proč se od minulého týdne skoro neukázal ve svém zaměstnání. Pracuje ve vydavatelství v Kolombu, teď se ale většinu času zdržuje doma. Také jeho rodina si nepřeje, aby vycházel ven.

Výhrůžky smrtí

Klid nepanuje ani ve městě Negombo, kde teroristé zaútočili na kostel svatého Šebestiána a zabili více než stovku lidí. List The New York Times s odkazem na tamní obyvatele popisuje, jak se tu jeden den skupiny křesťanů přesouvaly od jednoho domu k druhému, rozbíjeli okna i dveře a tahali lidi ven z jejich obydlí. Na ulici je kopali do obličeje a vyhrožovali jim smrtí. Nikdo tu zatím nezemřel, muslimové se ale obávají, že je to možná jen otázka času.

Také vedení některých kostelů na Srí Lance žádá muslimy, aby se raději vůbec neúčastnili pohřbu obětí nedělních atentátů ani se nesnažili pomoct pozůstalým. Poslanec srílanského parlamentu Ashu Marasinghe dokonce ve středu navrhl, aby Srí Lanka zakázala nošení burek. Podle něj je tento oděv symbolem terorismu.

Muslimové i křesťané tvoří na Srí Lance menšinu, k islámu se tu hlásí asi dva miliony z téměř 22,5 milionu obyvatel. Ostrovní stát je etnicky i nábožensky pestrý, žije tu také asi třináctiprocentní menšina hinduistů. Nejvíc lidí, zhruba sedmdesát procent, vyznává buddhismus.

Právě s buddhisty se muslimové v minulých letech opakovaně dostali do konfliktu. Spory se přelily ve velké násilí například v roce 2014 nebo loni, kdy náboženské nepokoje vyvolala smrt buddhisty z většinového sinhálského etnika. Muž zemřel po napadení skupinou muslimů a Sinhálci pak v odvetě začali vypalovat domy a obchody muslimské menšiny. V zemi dokonce kolovaly pověry, že jídlo, které prodávali muslimové, způsobuje neplodnost.

Tehdy navíc policie čelila nařčení, že stojí na straně buddhistů, kterým v utlačování muslimů pomáhá. Teď, když se muslimská menšina obává utiskování ze strany křesťanů, se strachuje, aby se policisté nepostavili zase na jejich stranu. Ifaz, jehož otec přišel o podnik, má dokonce podezření, že obchod mohli zapálit právě policisté. Úřady totiž v neděli v reakci na atentáty vyhlásily zákaz vycházení.

Video: Kamera zachytila, jak jeden z útočníků na Srí Lance vstupuje do kostela