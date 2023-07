Musk opět předělává Twitter. Dočasně zavedl limit na počet zobrazených příspěvků

Americká internetová společnost Twitter dočasně zavedla limit na počet zobrazených příspěvků na své sociální síti. Ověření uživatelé si jich mohou zobrazit 6000 denně, neověření 600 a uživatelé s nově založeným neověřeným účtem pak 300 denně. Oznámil to v sobotu šéf podniku Elon Musk, který později dodal, že limit se o něco zvýší.

Limit pro ověřené uživatele se podle Muska brzy zvýší na 8000 zobrazených příspěvků denně, pro neověřené na 800 a pro uživatele s nově založeným neověřeným účtem na 400 příspěvků denně. Kdy se tak stane, ale Musk neupřesnil.

Nepřihlášení uživatelé, kteří se pokusí zobrazit obsah na síti Twitter, jsou také nyní vyzýváni, aby se přihlásili k existujícímu účtu, nebo aby si účet založili. Musk to v pátek označil za "dočasné nouzové opatření". Je to podle něj reakce na to, že stovky organizací ze sítě Twitter "mimořádně agresivně" extrahují data, což "službu degraduje pro normální uživatele".

Část uživatelů si krátce po zavedení limitů začala stěžovat na omezený přístup k síti a na oznámení, že už stanovený limit vyčerpali. Mezi tématy, která systém vyhodnocuje jako aktuální trendy, tak na Twitteru začala převládat kritika.

Musk si už dříve stěžoval, že firmy působící v oblasti umělé inteligence využívají data ze sítě Twitter k trénování svých systémů. "Podnikneme právní kroky proti těm, kteří kradli naše data," uvedl. V této branži se pohybují firmy jako OpenAI, což je vlastník chatovacího programu ChatGPT.

Musk firmu Twitter koupil za 44 miliard dolarů (v tehdejším kurzu asi bilion korun) v říjnu loňského roku a podnik od té doby prošel rozsáhlými změnami. Ve snaze zvýšit si příjmy zavedl placené ověřování uživatelů v rámci své služby Twitter Blue a těm, kteří mají placený účet, umožnil psát výrazně delší příspěvky. Twitter také o více než 80 procent snížil počet zaměstnanců.

Musk, který je rovněž výkonným ředitelem automobilky Tesla, je nyní nejbohatším člověkem na světě. Podle indexu miliardářů, který sestavuje agentura Bloomberg, dosahuje aktuální hodnota jeho majetku 231 miliard dolarů (zhruba pět bilionů korun).