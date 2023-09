"Spasiba!" Předák Směru udivil proruským projevem, opřel se i do České televize

Strana Směr expremiéra Roberta Fica patří k favoritům slovenských parlamentních voleb 30. září. Z třetího místa kandiduje její místopředseda a poslanec Ľuboš Blaha. Politik, kterého Fico označuje za člověka, který nikdy nezradil, v posledních dnech zostřuje rétoriku.

Blaha se dlouhodobě profiluje jako zastánce Ruska, kritik Spojených států a Ukrajiny a odpůrce migrace. Třetí muž kandidátky Směru podle vlastních slov bojuje s progresivismem i multikulturalismem a naposledy se rozvášnil minulý týden při projevu u příležitosti Slovenského národního povstání ve Zvolenu.

Pětačtyřicetiletý politik v několik větách shrnul, s čím jde do voleb. Prezidentku Zuzanu Čaputovou označil za političku, která vyznamenává fašisty a používá "banderovský nacistický pozdrav Sláva Ukrajině".

"Naši dědové a babičky porazili ten hnědý německý fašismus, ale fašismus se vrací. Oblékl si duhové barvy, oblékl si růžové barvy. Dnes tu máme liberální fašismus a musíme ho porazit," prohlásil za potlesku publika, ve kterém seděl v první řadě Robert Fico.

Bývalého slovenského premiéra a Ľuboše Blahu spojuje kritika americké zahraniční politiky. Kritizovali války v Iráku a Afghánistánu, současnou slovenskou vládu označují za servilní vůči Spojeným státům a tvrdí také, že dodávky zbraní Ukrajině jsou v americkém zájmu. Blaha naopak chválí ruskou vojenskou intervenci v Sýrii.

"Řekněme si historickou pravdu. Neosvobodili nás Američané, osvobodila nás Rudá armáda a Sovětský svaz. Nejvíce si vytrpěl ruský národ. Spasiba!" pokračoval na pódiu Blaha v projevu, který vyvolal mnoho emocí na slovenských sociálních sítích.

"Tehdy nás okupovali Němci, dnes Američané. Postavme se jim čelem. Naší základní historickou pravdou je, že fašismus a válka přicházely ze západu, zatímco svoboda a mír z východu," zvolal poslanec se zaťatou pěstí, opět za mohutného potlesku publika.

Souboj Směru s Progresivním Slovenskem

Sám Blaha používá na rozdíl od jiných politiků expresivní a agresivní slovník. Na sociální síti Telegram nedávno ve svém příspěvku vrátil do kampaně téma migrace. "Slovensko je doslova zaplavené migranty. Všude, kam přijdeme, si na to lidé stěžují. Situace se vymkla z kontroly," napsal a v další části příspěvku si znovu rýpl do LGBT lidí, když prezidentku Zuzanu Čaputovou nazval "duhovou princeznou".

Kritizoval také Českou televizi za reportáž, kterou o jeho vystoupení ve Zvolenu natočila. "Prý tím, že jsme si ve Zvolenu dovolili oslavit vítězství nad fašismem, tak jsme fašisté. To nevymyslíš. Bratři Češi, blahopřeji k takové humorné televizi, každý se musíte chlámat až k zemi."

Směr ještě před několika týdny v průzkumech veřejného mínění jasně vedl, ale s blížícím se datem voleb se jeho náskok před Progresivním Slovenskem snižuje. Toto hnutí, které vede europoslanec Michal Šimečka a z něhož vzešla Čaputová jako prezidentská kandidátka, je opakem Směru. Razí proevropskou politiku, podporuje členství v NATO a odsuzuje ruskou invazi.

Podle průzkumu agentury AKO, zveřejněného 17. srpna, by volilo Směr 19,2 procenta dotázaných a Progresivní Slovensko 17,8 procenta.

Blaha sám na Telegramu uvedl, že volby jsou soubojem jeho strany a Šimečkova hnutí. "Všechno směřuje k velkému historickému střetu mezi Směrem a Progresivním Slovenskem. Buď bude Slovensko normální sociální stát, nebo laboratoř pro liberální americké experimenty," tvrdí trojka na kandidátce Směru. Zároveň obvinil agentury pro výzkum veřejného mínění, že záměrně nadhodnocují preference Progresivního Slovenska.

