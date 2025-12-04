Zahraničí

Uniklé telefonáty mocných: USA zradí Ukrajinu. Musíme chránit Zelenského

Uniklé telefonáty, které zveřejnil německý deník Spiegel, ukazují, jak současní evropští představitelé vnímají situaci na Ukrajině a jaký je stav vyjednávání. Hovory naznačují nedůvěru ke Spojeným státům a obavy z dalšího vývoje. Francouzský prezident Emmanuel Macron tak údajně dokonce varoval před "zradou".
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj | Foto: X/Mylovanov

"Existuje možnost, že USA zradí Ukrajinu v otázce území, aniž by bylo jasné, jaké bezpečnostní záruky jí poskytnou," zní údajná slova francouzského prezidenta Emmanuela Macrona z uniklého telefonátu, o němž informoval německý deník Spiegel.

Telefonát měl proběhnout v pondělí a zúčastnili se ho Macron, německý kancléř Friedrich Merz, generální tajemník NATO Mark Rutte, finský prezident Alexander Stubb či ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Macron podle informací serveru řekl, že "zrada" pro Zelenského představuje "velké nebezpečí". Prezidentova kancelář ale následně popřela, že by francouzská hlava státu kdy taková slova vyřkla. 

"Výměna informací s našimi americkými protějšky je obzvláště bohatá. Určitě jste viděli, že francouzský prezident přijal v pondělí v Elysejském paláci ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a ihned poté informoval vyjednavače na Floridě a samozřejmě prezidenta Donalda Trumpa," uvedl taktéž mluvčí francouzského ministerstva zahraničí.

Německý kancléř Merz pak údajně v telefonátu Zelenského varoval, aby byl v nadcházejících dnech velmi opatrný. "Hrají hry. Jak s vámi, tak s námi," řekl Merz a zřejmě tím narážel na washingtonské vyslance Steva Witkoffa a Jareda Kushnera, kteří nedávno strávili v Moskvě pět hodin vyjednáváním s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

"Nemůžeme nechat Ukrajinu a Volodymyra s těmito lidmi o samotě," řekl pak s  odkazem na Witkoffa a Kushnera finský prezident Stubb. "Souhlasím s Alexandrem - musíme chránit Volodymyra," dodal pak šéf NATO Rutte. 

K hovoru mezi čelnými představiteli přitom došlo ve chvíli, kdy se jedná o aktualizovaném mírovém plánu pro Ukrajinu.

 
