Zahraničí

Rusové jiné zemi slíbili "pohlídat" její zlatý poklad. Nyní ho prodávají

Vojtěch Štěpán Vojtěch Štěpán
před 1 hodinou
Už přes sto let se v Rusku nachází více než 90 tun ze zlatých rezerv Rumunska. Rusové je původně slíbili "pohlídat" během první světové války. Část sice vrátili, ale další bloky zlata zůstaly v moskevských trezorech. Právě z nich nyní Rusko uvolňuje a prodává zlaté rezervy, které mají podpořit ekonomiku poznamenanou válkou na Ukrajině. Deník Aktuálně.cz popisuje příběh zlata, které se nevrátilo.
Vladimir Putin v Kremlu.
Vladimir Putin v Kremlu. | Foto: Reuters

Psal se rok 1916 a v Evropě probíhala první světová válka. Rumunské království, které bylo po první dva roky neutrální, se rozhodlo do konfliktu zapojit po boku Dohody. Pro zemi to však mělo vážné dopady. Boje na východní frontě byly tvrdé.

Rumunům se zprvu podařilo zatlačit rakouská vojska do Maďarska, protivníkovi ale rychle dorazily posily a rumunský postup se zastavil. Nastalo období ofenziv a protiofenziv, jehož výsledkem bylo dobytí velkých částí Rumunska vojsky Trojspolku. 

Související

Válka vysává ruský erár. Putinovi bankéři musí prodávat zlatý poklad

Zlato

Rumunské velení a administrativa se časem kvůli tlaku protivníka musely přesunout z Bukurešti do města Jasy. Přesunula se i rumunská královská rodina a národní banka. A tehdy se do města u hranic Moldavska přesunul i rumunský zlatý poklad, respektive národní rezervy. Tlak nepřátelských vojsk ale sílil, a Rumuni se tak rozhodli poklad přesunout ještě dále.

Uvažovalo se o přesunu do Londýna, ale kvůli německým ponorkám v Severním moři plán padl. Nakonec volba padla na Rusko, které tehdy ještě ovládala dynastie Romanovců. S těmi měla rumunská královská rodina úzké vazby, a tak jim věřila.

Během příštích měsíců tak z Rumunska do trezorů Ruské národní banky v Kremlu putovaly vlaky, v nichž bylo přes 91 tun zlata a další tuny zlatých mincí, šperků královské rodiny a jiných cenností. Vše bylo zaprotokolováno a to, že se všechny cennosti do Rumunska vrátí, zaručila tehdejší ruská vláda.

"Zástupci rumunské a ruské vlády podepsali protokoly, v nichž jasně uváděli, že zlato patří Rumunské národní bance, že je přepravováno do Moskvy k úschově a že je pod zárukou ruské carské vlády, pokud jde o bezpečnost přepravy, skladování a návratu do Rumunska," uvádí tak v současnosti Rumunská národní banka.

Související

Tajemná ruská "pevnost" uprostřed Prahy. Nikoho tam nepouští, Češi chystají šťáru

Ruské středisk vědy a kultury skrývá na zahradě obří nepovolenou stavbu - velkou plechovou halu (červenec 2025).
0:49

Carské Rusko už ale nemělo dlouhého trvání. Rusko po říjnové revoluci v roce 1917 s Bukureští ukončilo diplomatické styky. A ohledně pokladu vzkázalo, že jej "vrátí rumunskému lidu, a nikoli oligarchii". Jenže nakonec velkou část nikdy nevrátilo. 

Po první světové válce zůstal poklad v Rusku. Část se do Rumunska vrátila v roce 1935. Velká část ale zůstala u jeho souseda. Není přitom úplně jasné, co se se zlatem dělo během druhé světové války. Rusové poklad kvůli bezpečnosti pravděpodobně přesunuli pryč z Moskvy. 

V roce 1956 se pak do země svého původu vrátila například různá umělecká díla a další hodnotné předměty, které byly součástí pokladu. Zlato o hmotnosti přes 91 tun ale zůstalo v Rusku. Počátkem jednadvacátého století pak do Rumunska putovala další malá část pokladu. Tuny zlata opět chyběly. A do země svého původu už se nikdy nevrátily. Jejich hodnota se nyní - bez započtení historické hodnoty - pohybuje okolo patnácti miliard eur.

Rumuni na svůj poklad ale nikdy nezapomněli a o jeho navrácení se snaží dodnes - a to skrz akce v Evropském parlamentu. Zatím neúspěšně. Do popředí zájmu se poklad dostal ve chvíli, kdy Rusko začalo kvůli válce na Ukrajině rozprodávat své zlaté rezervy. Není přitom jasné, zda jejich součástí není právě i rumunský poklad.

Související

"Česko je nepřítel. Dovnitř vás nepustím!" Co se děje za zdmi ruské pevnosti v Praze

Ruský dům z ulice 2
2:01

"Vzhledem k tomu, že likvidita domácího trhu se zlatem se v posledních letech zvýšila, nyní Ruská centrální banka provádí ekvivalentní operace na domácím trhu nejen prostřednictvím transakcí v jüanech, ale částečně i se zlatem," uvedl pro agenturu Interfax mluvčí ruské centrální banky. Rusko tak chce povzbudit svou ekonomiku poznamenanou vleklou válkou na Ukrajině a následnými sankcemi.

 
Mohlo by vás zajímat

Dva Američané plánovali vyvraždit ostrov. Ženy a děti měly být jejich sexuální otroci

Dva Američané plánovali vyvraždit ostrov. Ženy a děti měly být jejich sexuální otroci

Očekáváme další pokrok, řekl Rubio. Začalo jednání USA s Ukrajinou o mírovém plánu

Očekáváme další pokrok, řekl Rubio. Začalo jednání USA s Ukrajinou o mírovém plánu

Nerudová: Česko nemůže jen čekat na dotace, brzy můžeme víc platit než dostávat

Nerudová: Česko nemůže jen čekat na dotace, brzy můžeme víc platit než dostávat

Video, které pobouřilo část izraelské veřejnosti. Zničený jižní Libanon jako atrakce?

Video, které pobouřilo část izraelské veřejnosti. Zničený jižní Libanon jako atrakce?
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Moskva zlato Rumunsko Ruský útok na Ukrajinu 2022 válka poklad ekonomika

Právě se děje

před 9 minutami
Souček si zahrál jen pár minut a West Ham padl, londýnské derby skončilo remízou

Souček si zahrál jen pár minut a West Ham padl, londýnské derby skončilo remízou

Londýnské derby mezi Chelsea a Arsenalem skončilo ve 13. kole anglické ligy remízou 1:1.
před 14 minutami
"Je mi ctí a jdeme si pro to." Bojovník Procházka se stane v příštím roce otcem

"Je mi ctí a jdeme si pro to." Bojovník Procházka se stane v příštím roce otcem

Možná titulový zápas a ještě k tomu přírůstek v rodině. Bojovník Jiří Procházka v příštím roce pozná novou roli, stane se totiž otcem.
před 24 minutami
Dva Američané plánovali vyvraždit ostrov. Ženy a děti měly být jejich sexuální otroci

Dva Američané plánovali vyvraždit ostrov. Ženy a děti měly být jejich sexuální otroci

"Spolupachatelé prováděli průzkum, nábor, plánování a absolvovali výcvik, aby mohli svůj plán uskutečnit," uvádí obžaloba.
před 1 hodinou
Sparta ovládla vyrovnaný šlágr s Třincem a udržela čelo tabulky

Sparta ovládla vyrovnaný šlágr s Třincem a udržela čelo tabulky

Hokejisté Sparty zvítězili ve 28. extraligovém kole na ledě Třince 2:1 a udrželi se v čele soutěže. Všechny góly padly v přesilových hrách.
před 1 hodinou
F1 zažije pořádné drama. Po triumfu Verstappena rozhodne o titulu až poslední závod

F1 zažije pořádné drama. Po triumfu Verstappena rozhodne o titulu až poslední závod

Nizozemský jezdec Max Verstappen z Red Bullu ovládl Velkou cenu Kataru formule 1.
před 1 hodinou
Vypnuté děti. Uznávaný ředitel popisuje, co dělat, když děti tráví čas na sítích
45:46

Vypnuté děti. Uznávaný ředitel popisuje, co dělat, když děti tráví čas na sítích

Digitální doba, tlak na výkon. Koktejl, který přispívá k tomu, že se psychická odolnost českých dětí zhoršuje, popisují hosté debaty Chytrého Česka.
před 1 hodinou
Rusové jiné zemi slíbili "pohlídat" její zlatý poklad. Nyní ho prodávají

Rusové jiné zemi slíbili "pohlídat" její zlatý poklad. Nyní ho prodávají

Rumuni na svůj poklad nikdy nezapomněli a o jeho navrácení se snaží dodnes. Zatím marně. Zlato dosud leží v moskevských trezorech.
Další zprávy