Moskva nemůže Írán přinutit, aby opustil Sýrii, prohlásil ruský velvyslanec:

"Írán hraje velmi, velmi důležitou roli v naší společné snaze eliminovat teroristy v Sýrii," řekl ruský velvyslanec v Izraeli Anatolij Viktorov.

Jeruzalém - Rusko nemůže přinutit íránské síly, aby opustily Sýrii. Podle agentury Reuters to řekl ruský velvyslanec v Izraeli Anatolij Viktorov. Rusko je spojencem režimu syrského prezidenta Bašára Asada a Izrael se snaží přimět Moskvu k využití tohoto vlivu tak, aby pomohla změnit uspořádání poměrů na jihozápadě Sýrie.

Hlavní starostí Izraele je přítomnost Asadových spojenců z Íránu a libanonského Hizballáhu poblíž hranice s Izraelem. Izrael, který má bezpečnostní obavy z rostoucího vlivu Íránu v Sýrii, v uplynulých měsících znásobil útoky na údajné íránské cíle ve válkou zmítané zemi.

Viktorov podle Reuters rovněž řekl, že Rusko nemůže Izraeli zabránit v bombardování íránských sil v Sýrii.

Minulý týden izraelský vládní zdroj uvedl, že Rusko se nabídlo, že udrží íránské síly ve vzdálenosti 100 kilometrů od linie příměří na Golanech. Ruský ministr zahraničí to podle zdroje navrhl při setkání s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, Izrael ale podle serveru The Times of Israel odmítl nabízený kompromis a nechce žádné vojenské zastoupení Íránců v Sýrii. Navíc požaduje, aby byly ze Sýrie staženy střely dlouhého doletu a uzavřeny dílny na výrobu zbraní.

Asad teď kontroluje téměř celou jihozápadní Sýrii blízko Izraelem okupované části Golanských výšin, uvedl Viktorov v rozhovoru s izraelskou televizí Channel 10 s tím, že na místě by měli být zastoupeni pouze vojáci syrské armády.

Ruský velvyslanec v Tel Avivu zároveň íránskou přítomnost v Sýrii hájil, napsal Reuters. "Hrají velmi, velmi důležitou roli v naší společné snaze eliminovat teroristy v Sýrii. Proto v tuto chvíli považujeme jakékoliv žádosti o vyhnání jakýchkoliv zahraničních sil z celé Sýrie za nerealistické," řekl Viktorov.

"Můžeme s našimi íránskými partnery mluvit přímě a otevřeně, můžeme je zkusit přesvědčit, aby něco udělali či neudělali," dodal. Na dotaz, zda může Rusko přinutit Írán, aby Sýrii opustil, ale ruský velvyslanec odpověděl, že nemůže.