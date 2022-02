Morawiecki: Česko u Soudního dvora EU stáhlo žalobu na Polsko kvůli dolu Turów

Česko podle polského premiéra Mateusze Morawieckého stáhlo žalobu, kterou na Polsko podalo kvůli tomu, že povolilo prodloužit těžbu hnědého uhlí v dole Turów u hranic Libereckého kraje. Morawieckého cituje agentura PAP. Polský premiér a jeho český protějšek Petr Fiala ve čtvrtek podepsali mezivládní dohodu o řešení vlivu těžební činnosti v dole Turów.

"Tím je věc zcela ukončená," řekl Morawiecki ke stažení žaloby.

Podmínkou pro to, aby Praha žalobu stáhla, bylo mimo jiné, že Polsko zaplatí 45 milionů eur (více než miliarda korun) za škody způsobené těžbou v dole Turów. Polská ministryně životního prostředí Anna Moskwová ve čtvrtek večer informovala, že Polsko náhradu už převedlo.

Česko se na unijní soud obrátilo loni v únoru poté, co polské úřady schválily prodloužení těžby v dole Turów do roku 2026. Podle české vlády se tak stalo bez dostatečného posouzení vlivu dalších prací na životní prostředí, což je i názor Evropské komise. Varšava veškeré námitky Prahy i Bruselu odmítala. Soudci v Lucemburku pak loni v květnu nařídili Polsku ukončit práce v dole až do vydání konečného rozsudku. Protože Varšava se odmítla podřídit a těžba pokračuje, vyměřil soud Polsku pokutu půl milionu eur (12,2 milionu korun) denně.

Pokuta se Polsku má přestat načítat právě dnem, kdy Česko žalobu stáhne. Mluvčí Evropské komise Adalbert Jahnz ve čtvrtek řekl, že doposud uložené penále ale Varšava zaplatit musí a EK se mu chystá první část dlužné sumy strhnout z unijních dotací. Premiér Morawiecki o tom ovšem chce vyjednávat s unijními institucemi.

Důl Turów zásobuje uhlím nedalekou elektrárnu. Ta je podle polské strany nezbytná pro zajištění energetické bezpečnosti země. Obyvatelé příhraničních obcí na české straně hranice ovšem poukazují na to, že v oblasti kvůli těžbě ubývá spodní vody a stěžují si i na hluk a znečištění prachem.