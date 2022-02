Smír po šesti letech tahanic. Premiéři Polska a Česka mají podepsat dohodu o Turówu

Český premiér Petr Fiala (ODS) a jeho polský protějšek Mateusz Morawiecki v Praze ve čtvrtek odsouhlasí dohodu o polském dole Turów. Intenzivní jednání o textu dohody probíhala v posledních dnech v tajnosti. Bez pozornosti médií a veřejnosti dokument schválily i vlády obou zemí.

Podle informací deníku Aktuálně.cz se výsledná podoba dohody velmi podobá znění, které uniklo na veřejnost na konci září loňského roku. Na té pracovaly expertní týmy z rezortů životního prostředí a zahraničí už od léta.

Až sami premiéři ale nakonec museli posvětit dosažení kompromisu ve dvou bodech. Zaprvé kolik peněz dostane Praha od Varšavy na odškodném za dopady na české území - hlavně na zásoby podzemní vody, ale také kvůli hluku a prachu, které dolování hnědého uhlí v povrchovém dole způsobuje. A zadruhé jak dlouho budou závazky ze smlouvy vymahatelné. V tomto bodě Praha požadovala lhůtu deseti let a polská strana dva roky.

Výsledným kompromisem je podle informací z obou stran jednání odškodné ve výši 45 milionů eur (přes miliardu korun). Za ně by si obce na české straně hranice v Libereckém kraji měly vybudovat infrastrukturu zajišťující přístup k pitné vodě. Ta v okolí dolu mizí i z důvodu pokračující těžby, shodují se expertní analýzy.

Na dodržování smlouvy by pak měl po dobu pěti let dohlížet Soudní dvůr Evropské unie.

"Jednání o Turówu budou pokračovat při dnešní návštěvě Morawieckého v Praze," uvedl mluvčí polské vlády.

Čeští účastníci nechtěli aktuální stav jednání před schůzkou obou premiérů komentovat. "Budeme dolaďovat poslední věci. Předpokládám, že tento těžký balvan v česko-polských vztazích se nám podaří odvalit," řekl Fiala. "Věřím, že dnes," uvedl pro ČTK.

Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, deníku Aktuálně.cz potvrdil, že na jednání v Praze také míří, podobně jako jeho polský protějšek Cezary Przybylski, který stojí v čele Dolnoslezského vojvodství.

Co obnáší dohoda o Turówu? Důl se nesmí přiblížit české hranici, pokud polská strana a) nepostaví bariéru pro podzemní vodu a neprokáže její funkčnost, b) nedokončí výstavbu valu chránícího před prachem a hlukem, c) nebude monitorovat dopady těžby na polském území, d) nezřídí vrty měřící hladinu podzemní vody.

Polsko by muselo umožnit inspekci českých zástupců až čtyřikrát ročně a povolit českým hydrologům a geologům přístup k monitorovacím vrtům.

Uzavřením smlouvy by se Česko zavázalo stáhnout svou aktuální žalobu na Polsko u Soudního dvora Evropské unie a v této věci ani další žalobu nepodávat, dokud by smlouva platila. Zdroj: text návrhu dohody z 30. září 2021

Dohoda by tak po mnoha letech nejasností a měsících intenzivních jednání měla přijít v den, kdy svůj názor na pokračování těžby v dole Turów zveřejnil také generální advokát Soudního dvora EU. Podle něj Polsko porušilo unijní právo, když dostatečně neposoudilo vliv nových prací v dole poblíž českých hranic na životní prostředí. Česku navíc o další těžbě neposkytovalo informace v dostatečné míře.

"Polsko nesplnilo povinnosti, které pro ně vyplývají ze zásady loajální spolupráce (s Českem)" ani "požadavky ducha solidarity, spolupráce a vzájemné podpory mezi členskými státy Evropské unie," píše ve svém stanovisku advokát. Soud by měl vynést konečný verdikt na jaře, přičemž tribunál se většinou řídí názorem svého generálního advokáta.

Varšava dlouhodobě odmítala, že by to měl být právě Soudní dvůr EU, kdo bude v dalších letech dohlížet na to, že polská i česká strana své závazky z bilaterální dohody dodržují. Polsko má totiž s touto unijní institucí další spory.

Čeští vyjednavači ale na podmínce trvali. Výměnou za odsouhlasení dohody Praha přislíbila stáhnout žalobu, ke které se ve čtvrtek vyjadřoval generální advokát. Na verdikt jako takový proto vůbec nemusí dojít.

Naopak pokutu, kterou soud Polsku vyměřil za to, že odmítlo těžbu v Turówu přerušit, dokud se situace nevyjasní, bude Varšava muset zaplatit tak jako tak. V tuto chvíli mu tak stále nabíhá penále ve výši půl milionu eur denně (bezmála 13 milionů korun), které nikdo neplatí. První stovky milionů korun proto soud Polsku strhne z evropských dotací.