Mogheriniová po obvinění z podvodu rezignovala jako rektorka evropské univerzity

před 1 hodinou
Bývalá šéfka diplomatické služby Evropské unie Federica Mogheriniová po obvinění z podvodu při zadávání veřejných zakázek, z korupce a ze střetu zájmů rezignovala na pozici rektorky College of Europe v Bruggách. Informovala o v dopise zaslaném studentům, zaměstnancům a absolventům školy.
Úřad evropského veřejného žalobce dříve uvedl, že vyšetřuje zakázku týkající se vzdělávání mladých diplomatů. Podle serveru Euractiv na svou pozici rezignuje i vysoký diplomat EU Stefano Sannino, také obviněný v této kauze.

"V souladu s úsilím o maximální důkladnost a spravedlnost, se kterým jsem vždy vykonávala své povinnosti, jsem se rozhodla odstoupit z funkce rektorky College of Europe a ředitelky Diplomatické akademie Evropské unie," uvedla Mogheriniová v dopise.

Podle Euractivu následovalo prohlášení bývalé diplomatky po zasedání výkonného orgánu školy. Server také uvedl, že ve středu o své rezignaci informoval další obviněný Sannino, který působí jako ředitel generální direktorátu Evropské diplomatické služby pro Blízký východ, severní Afriku a Perský záliv. Funkci opustí na konci roku.

Belgická policie Mogheriniovou, Sannina a dalšího vysokého funkcionáře z univerzity v Bruggách obvinila ve středu poté, co je zadržela při raziích v budovách diplomatické služby, College of Europe a v domech podezřelých.

