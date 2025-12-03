Bývalá šéfka evropské diplomacie Mogheriniová čelí obvinění z podvodu a korupce

Belgická policie tři obviněné zadržela při úterních raziích v budovách vysoké školy a v domech podezřelých, později je podle Úřadu evropského veřejného žalobce propustila.
Mezi dalšími dvěma obviněnými je vedoucí pracovník College of Europe v Bruggách a vysoce postavený úředník Evropské komise. Reuters i AFP s odvoláním na své zdroje informovaly, že mezi zadrženými je evropský diplomat Stefano Sannino, který několik let působil jako generální tajemník unijní diplomatické služby.
Podle žalobce souvisí obvinění s podezřením na podvody spojené se školením juniorních diplomatů financovaným Evropskou unií. Vyšetřování bylo zahájeno poté, co se objevila tvrzení, že diplomatická služba EU a College of Europe zneužily v letech 2021 a 2022 veřejné prostředky Evropské unie.
Mogheriniová vedla diplomatickou službu EU v letech 2014 až 2019. Rektorkou College of Europe, prestižní vysoké školy, kterou vystudovalo mnoho evropských úředníků, se stala v roce 2020. Italové Mogheriniová a Sannino jsou podle Reuters dobře známí v evropských diplomatických kruzích a jejich zadržení vyvolalo velký rozruch.