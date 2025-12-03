Zahraničí

Bývalá šéfka evropské diplomacie Mogheriniová čelí obvinění z podvodu a korupce

před 53 minutami
Bývalá šéfka diplomatické služby EU a současná rektorka College of Europe v Bruggách Federica Mogheriniová čelí spolu s dalšími dvěma lidmi obvinění z podvodu při zadávání veřejných zakázek, korupce a střetu zájmů. Informovaly o tom agentury Reuters a AFP s odvoláním na prohlášení Úřadu evropského veřejného žalobce.
Belgická policie tři obviněné zadržela při úterních raziích v budovách vysoké školy a v domech podezřelých, později je podle Úřadu evropského veřejného žalobce propustila.

Mezi dalšími dvěma obviněnými je vedoucí pracovník College of Europe v Bruggách a vysoce postavený úředník Evropské komise. Reuters i AFP s odvoláním na své zdroje informovaly, že mezi zadrženými je evropský diplomat Stefano Sannino, který několik let působil jako generální tajemník unijní diplomatické služby.

Podle žalobce souvisí obvinění s podezřením na podvody spojené se školením juniorních diplomatů financovaným Evropskou unií. Vyšetřování bylo zahájeno poté, co se objevila tvrzení, že diplomatická služba EU a College of Europe zneužily v letech 2021 a 2022 veřejné prostředky Evropské unie.

Mogheriniová vedla diplomatickou službu EU v letech 2014 až 2019. Rektorkou College of Europe, prestižní vysoké školy, kterou vystudovalo mnoho evropských úředníků, se stala v roce 2020. Italové Mogheriniová a Sannino jsou podle Reuters dobře známí v evropských diplomatických kruzích a jejich zadržení vyvolalo velký rozruch.

 
