Mladý Němec zemřel po výbuchu nabíječky baterií, případ vyšetřuje policie

Těžkému zranění, které utrpěl při náhlém výbuchu nabíječky baterií, podlehl ve čtvrtek šestadvacetiletý muž z Hamburku. Proč obyčejná nabíječka na tužkové baterie explodovala, zatím není jasné, informovala agentura DPA. Mladý muž si chtěl ve středu ve své kanceláři v hamburské čtvrti St. Pauli dobít baterie, nabíječka ale po chvíli vybuchla. Exploze vymrštila do vzduchu předmět, který muže těžce zranil v oblasti hrudníku. Svým zraněním v nemocnici podlehl. Podle policie explodovala běžně užívaná nabíječka na lithiové baterie, do které se vkládaly dvě baterie typu AA (takzvané tužkové). Proč nabíječka vybuchla takovou silou, že to šestadvacetiletého muže stálo život, policie zatím neví.