Mír na Ukrajině? Město "na hadry", slaná voda, zima. A to pořád není to nejhorší

V Jihočeském kraji byl dnes ráno kvůli větru přerušený provoz vlaků na několika úsecích. Stromy spadly do kolejišť mezi Ražicemi a Táborem a mezi Táborem a Horní Cerekví na Vysočině. Na trati z Českých Budějovic do Rakouska je kvůli poruše trakčního vedení uzavřený úsek Rybník - Horní Dvořiště. Vyplývá to z údajů na webu Českých drah. Podle meteorologů může mít dnes vítr na jihu Čech v nárazech rychlost okolo 70 kilometrů v hodině.

Náhradní autobusy jezdí mezi Rybníkem a Horním Dvořištěm, kde bude podle předpokladu drah kvůli kontrole trakčního vedení přerušený provoz celé dopoledne.

Mezi Ražicemi a Táborem najel vlak do spadlého stromu v úseku Vlastec - Červená nad Vltavou, také tam je náhradní autobusová doprava. V úseku Obrataň - Chýnov by mohl být provoz obnovený po 08:00.

Překážka po ránu blokovala trať také mezi Jindřichovým Hradcem a Jarošovem nad Nežárkou, vlaky tam znovu jezdí od 06:30.

Sypače silničářů jezdily v noci na dnešek kvůli sněžení hlavně ve vyšších polohách Českokrumlovska a na Prachaticku. ČTK to řekl dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje.