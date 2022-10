Minomety proti dělostřelectvu. Ukrajinci střílejí na Rusy jejich vlastními granáty

Ukrajinci ukořistili ruské granáty a teď jimi na Rusy střílejí zpět. Denně vypálí desítky střel, cíle jsou vzdálené až sedm kilometrů. Ukrajinská minometná rota tím kryje svou pěchotu na frontě na východě Ukrajiny. Rusové se ale brání a je potřeba být stále na pozoru.

"Je to intenzivní od prvního dne celoplošné invaze. Kam jsem přišel, tam to takové bylo. Teď se bojuje hlavně dělostřelbou. Neustále nás ostřelují, ale k útokům pěchoty nedochází. Jen k ostřelování. Minomety jsou také dělostřelectvo. Dělají svou práci," popsal ukrajinský voják Dmytro.

Ukrajinské jednotky tak podporují své vojáky na frontě na východní Ukrajině. "Používáme také ukořistěné granáty. Ostřelujeme ruské jednotky jejich vlastními granáty," dodal Dmytro. Místní vojáci říkají, že vystřílí až sto střel denně. "Když jsme zahájili protiofenzivu v Charkovské oblasti, naše pěchota říkala, že minometná podpora byla velmi užitečná. Já našim klukům věřím," vysvětlil ukrajinský voják "Zabiják".

Vojáci také využívají moderní technologie, které jim usnadňují práci. "V prvních letech války žádné drony nebyly. Měli jsme jen průzkumné skupiny. Teď máme tablety a spoustu věcí, které jsem v roce 2014 neznal. Pomáhá to naší práci," doplnil "Zabiják".

Minometná jednotka pálí na maximální vzdálenost, což je sedm kilometrů. Jde tak o nejbližší vojáky, které podporují ukrajinskou pěchotu bojující na frontové linii. "Vzdorujeme ruským útokům. Už jich bylo několik. My střílíme granáty často i od rána do večera. Je to naše práce. Bráníme Ukrajinu," uvedl voják ukrajinské armády "Pirát".

Ruské jednotky tvrdí, že mají nad těmi ukrajinskými silnou převahu a používají dělostřelectvo s větším dosahem k ostřelování ukrajinských stanovišť. Ukrajinská protiofenziva ale pokračuje v boji a kvůli tomu se ruské jednotky stahují z klíčových oblastí na východní Ukrajině.