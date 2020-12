Milost bývalým členům agentury Blackwater vyvolala v Iráku hněv. Zabili 14 civilistů

Milost bývalým zaměstnancům bezpečnostní agentury Blackwater, kteří při střelbě v Bagdádu v roce 2007 zabili 14 civilistů, vyvolala v Iráku pobouření. Milost bývalým zaměstnancům bezpečnostní agentury udělil americký prezident Donald Trump. Irácké ministerstvo zahraničí vyzvalo Spojené státy, aby rozhodnutí přehodnotily. Milost kritizuje i Úřad vysoké komisařky OSN pro lidská práva (OHCHR).

"Už dlouho jsem ztratil veškerou naději," uvedl důstojník irácké policie Fáris Sádí, který střelbu v centru Bagdádu před 13 lety vyšetřoval. Podle člena vládní komise pro lidská práva Alího Bajátího milost připomíná, že vojáci a ozbrojenci ve službách západních vlád porušovali v Iráku mezinárodní právo. "(Spojené státy) svým vojákům poskytují imunitu a současně tvrdí, že chrání lidská práva," řekl agentuře AFP.

Podobně zareagovala také bývalá spolužačka jednoho ze zabitých, studenta medicína Ahmada. "Uráží nás to, ale (milost) není překvapením," uvedla. Kritické ohlasy agentura AFP zaznamenala i u dalších obyvatel iráckého hlavního města.

Podle OHCHR může milost vést k pocitu beztrestnosti v případech porušení lidských práv a "povzbudit další osoby k páchání takových činů v budoucnosti". Úřad OSN vyzval Spojené státy, "aby obnovily potírání beztrestnosti v případech významných porušení lidských práv a mezinárodního humanitárního práva".

Nejdřív doživotí, pak milost a svoboda

Čtyři bývalí členové agentury Blackwater byli souzeni za střelbu v Bagdádu ve Spojených státech. V roce 2014 soud vyměřil jednomu z mužů doživotí a ostatním třem tresty 30 let odnětí svobody. Trojici mužů pak soud v roce 2019 zkrátil trest o polovinu. Nicholas Slatten si odpykával doživotní trest, jeho kolegové Paul Slough, Evan Liberty a Dustin Heard pak tresty od 12 do 15 let. Díky milosti budou zřejmě propuštěni.

Před soudem bývalí členové ochranky uvedli, že diplomatický konvoj, který chránili, čelil útoku a oni stříleli v sebeobraně. Iráčané uváděli, že strážci začali náhodně střílet na kolemjdoucí poté, co v blízkosti konvoje dopadla minometná střela.

Po incidentu irácké úřady odebraly agentuře Blackwater, která se starala o ochranu amerických diplomatů v Bagdádu, licenci. Agentura se v následujících letech spojila s dalšími společnostmi a změnila jméno. V Iráku pod novým názvem Olive Group stále působí.

