Historický milník. Miliardář Richard Branson letí v raketoplánu k hranici vesmíru

Britský miliardář Richard Branson se vydal k hranici vesmíru v rámci testovacího letu raketoplánu VSS Unity své společnosti Virgin Galactic. Jeho let je považován za milník soutěžení v rodící se lukrativní vesmírné turistice. Branson o devět dní předstihne hlavního konkurenta, zakladatele společnosti Blue Origin Jeffa Bezose, který svou cestu do vesmíru naplánoval na 20. července.

Raketoplán VSS Unity odstartoval z kosmodromu Spaceport America u města Truth or Consequences v Novém Mexiku v 16.41 středoevropského času. Do předpokládané výšky kolem 15 kilometrů loď vynesl mateřský letoun VMS Eve. Pak se raketoplán oddělí, zažehne vlastní motory a strmě vystoupá k hranici 90 kilometrů.

Při dosažení nejvyššího bodu letu zažije posádka několikaminutový stav beztíže. Poté se stroj pozvolna snese zpět a přistane na dráze kosmodromu Spaceport America, z níž s nosným letounem odstartoval. Pokud vše půjde podle plánu, potrvá celý let půldruhé hodiny.

WATCH: Richard Branson and the Virgin Galactic crew take off for a test flight into space ▶️ https://t.co/k3u50Tg7UG pic.twitter.com/DthpJbmU0E — Bloomberg (@business) July 11, 2021

Jedná se už o dvaadvacátý letový test VSS Unity. Tři z dosavadních jednadvaceti se uskutečnily s lidmi na palubě. Tentokrát to však je první let s plnou, šestičlennou posádkou. Tvoří ji dva piloti a čtyři "specialisté mise", mezi nimiž je i Branson.

Virgin Galactic už dříve sdělila, že počítá se zahájením svých vesmírných komerčních služeb v příštím roce. Předcházet by tomu ale měly ještě dva zkušební lety. Nedělní let je považovaný za milník v rodící se lukrativní vesmírné turistice, poptávka po ní je silná a lety do kosmu si zarezervovalo několik set bohatých lidí. Jedna letenka stojí kolem 250 tisíc dolarů (přes 5,4 milionu Kč).

Bezos má letět dál

Bransonův hlavní konkurent Jeff Bezos 20. července poletí nad 100 kilometrů vysoko, což je obecněji uznávaná hranice vesmíru. Bezos po oznámení, že šéf Virgin Galactic poletí dřív než on, význam snažení svého konkurenta snížil. Poukázal na to, že Branson se vlastně do vesmíru nepodívá. Raketoplán VSS Unity totiž stejně jako při žádném dosavadním letu ani tentokrát nepřekoná výšku 100 kilometrů, což je všeobecně uznávaná hranice začátku vesmíru.

"Jen čtyři procenta světa uznávají nižší hranici 80 kilometrů, nebo 50 mil, jako začátek vesmíru," konstatovala Bezosova Blue Origin na svém Twitteru. A dodala, že její raketa New Shepard létá nad sto kilometrů, což je "jedna z mnoha výhod létání s Blue Origin".

"Žijeme jen jednou"

Britský miliardář sir Richard Branson je nejen úspěšný byznysmen, ale také duší dobrodruh s vášní ke všemu nevšednímu a riskantnímu. Jeho obchodní impérium čítá stovky firem, které spojuje značka Virgin, včetně kosmické Virgin Galactic.

Branson se věnuje také hledání alternativních zdrojů energie. Navíc se občas pokusí o nějaký světový rekord - do této řady patří právě i let do kosmu - a několikrát už měl "namále". Třeba v roce 1985 ho zachránili z převráceného člunu, na němž se pokoušel překonat rekord v rychlosti přeplutí Atlantiku. V oceánu skončil i o dva roky později, kdy nevyšel pokus o transatlantický přelet v balonu.

"Žijeme jen jednou, tak je třeba toho pořádně využít," prohlásil už v mládí Branson, který první podnik rozjel v 16 letech. Jeho majetek letos časopis Forbes odhadl na 5,6 miliardy dolarů.