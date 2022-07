Mexiko dopadlo jednoho z nejhledanější drogových bossů. Na útěku byl od roku 2013

Mexické úřady dopadly Rafaela Cara Quintera, jednoho z nejhledanější drogových bossů. Oznámilo to podle agentury Reuters mexické námořnictvo. Spojené státy za Quinterovo dopadení vypsaly odměnu 20 milionů dolarů (téměř půl miliardy korun).

Mexický drogový boss Rafael caro Quintero. | Foto: FBI - Federal Bureau of Investigation/ Handout via REUTERS

Quintero bylo v roce 1985 odsouzen za brutální vraždu agenta americké Agentury pro potírání narkotik (DEA). V roce 2013 byl po 28 letech kvůli údajným procesním chybám předčasně propuštěn z mexického vězení, ve kterém měl podle původního verdiktu strávit 40 let. Rozhodnutí o propuštění následně zrušil soud vyšší instance. Quintero se však do vězení nevrátil a zapojil se znovu do obchodu s drogami.

"Z hlediska důležitosti pro DEA je to pravděpodobně jedno z nejvýznamnějších zadržení za poslední desetiletí," uvedl bývalý šéf mezinárodních operací DEA Mike Vigil. Americký ministr spravedlnosti Merrick Garland oznámil, že USA budou požadovat Quinterovo okamžité vydání.

Quintero byl spoluzakladatelem drogového kartelu Guadalajara, který byl v 80. letech minulého století jednou z nejmocnějších drogových organizací v Latinské Americe. V současnosti již devětašedesátiletý Quintero není považován za velkého hráče v mezinárodním obchodu s drogami, jeho dopadení má ale velký symbolický význam, píše agentura Reuters.