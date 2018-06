Melania nedoprovodí Trumpa na summit G7, ani do Singapuru

Trumpová se neukázala veřejnosti od nedávného lékařského zákroku, který podstoupila kvůli odstranění nezhoubného výrůstku na ledvině.

Washington - První dáma Spojených států Melania Trumpová neodcestuje se svým manželem na nadcházející summit skupiny G7 do Quebeku, ani do Singapuru na setkání se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. Médiím to dnes potvrdila mluvčí první dámy Stephanie Grishamová.

První dáma USA byla hospitalizována ve vojenské nemocnici ve Washingtonu v polovině května a naposledy byla viděna na veřejnosti několik dní před operací, napsal web The Hill. Tento víkend pak neodjela s prezidentem Donaldem Trumpem a jeho dětmi na venkovské prezidentské sídlo Camp David.

"Nepojede na G7 a v tuto chvíli není v plánu, aby cestovala do Singapuru," uvedla v neděli Grishamová v odkaze na summit G7, který se v Kanadě koná v pátek a sobotu, a setkání Trumpa s Kim Čong-unem naplánované na 12. června. Loňského summitu skupiny G7 (Německo, Kanada, USA, Francie, Británie, Itálie a Japonsko) v Itálii se Melania zúčastnila.

Bílý dům ani kancelář první dámy vysvětlení pro ústup Melanie z veřejného prostoru neposkytly. Trump i jeho manželka ale několikrát uvedli, že nedávná operace dopadla úspěšně. "Buďte ujištěni, že jsem zde v Bílém domě se svou rodinou, cítím se skvěle a tvrdě pracuji pro děti a americký lid," napsala první dáma na twitter minulou středu.

V neděli večer Bílý dům ohlásil, že manželé Trumpovi budou dnes hostit recepci pro pozůstalé příslušníků ozbrojených sil zabitých při výkonu služby. Akce se uskuteční bez přítomnosti médií, napsala agentura Reuters.