Medvědí krize na Slovensku: Nedá se tu pohybovat, musíme je střílet, řekl ministr

Veřejný prostor okamžitě zaplavila videa zachycující medvěda pobíhajícího po ulicích třicetitisícového Liptovského Mikuláše. Opět se ukázalo, že někteří medvědi se lidí příliš nebojí. V posledních letech přibývá záběrů, kdy medvědi vejdou udiveným obyvatelům až do dvora. Jeden se před dvěma lety dostal až do hotelu ve Vysokých Tatrách.

Počty nijak dramaticky nerostou

Nárůst útoků od roku 2000 potvrzují statistiky, které redakci poskytla Státní ochrana přírody Slovenské republiky. Zatímco v prvních dvou dekádách medvědi průměrně napadli tři lidi ročně, teď jde o osm útoků za rok. "Nárůst to je, ale nijak rázný," upozornil Haring.

Výrazně se podle dostupných dat nezvyšují ani počty medvědů. Od 30. let minulého století, kdy jich po slovenských horách běhaly jen poslední desítky a jejich lov úřady zakázaly, jich sice přibylo, v posledních letech se ale stavy nijak dramaticky nezvyšují.

Na Slovensku nyní žije 1056 medvědů, vyčíslil společný výzkum Univerzity Karlovy, České zemědělské univerzity, Ostravské univerzity a Státní ochrany přírody Slovenské republiky publikovaný v minulém týdnu. Před osmi lety experti z Technické univerzity ve Zvolenu došli k číslu 1214.

Odhadovaný počet medvědů na Slovensku

Na otázku, kolik medvědů chodí po slovenských horách, se za poslední století snažilo odpovědět několik výzkumů a studií. Poslední dvě přinesly zatím nejspolehlivější výsledky, dříve šlo o velmi hrubé odhady.

Označit medvědy za přemnožená zvířata je podle vědců problematické. "Přemnožení znamená, že populace překračuje kapacitu prostředí, tedy že zvířata ve svém areálu nemají dostatek potravy. To je u medvěda jako všežravce velice složité určit," popsal spoluautor studie Pavel Hulva z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Naopak je podle něj možné, že medvědů na Slovensku začne ubývat. "Vrcholoví predátoři nad sebou v potravní pyramidě nemají žádné regulující prvky, mají proto nastavené samoregulační mechanismy. Mezi ně patří třeba vnitrodruhová agresivita nebo infanticida, tedy zabíjení mláďat," uvedl Hulva. Časté jsou třeba případy, kdy samci medvědů zabíjejí mláďata, aby tak u samic vyvolali ovulaci a mohli je oplodnit.

Medvěd chodí na odpadky a kukuřici

Rostoucí počet útoků experti zdůvodňují nikoli počtem medvědů, ale změnou jejich chování, vyvolanou působením člověka. "Nezabezpečené kontejnery, návnady u posedů, pěstování kukuřice v podhorských oblastech či urbanizace přírodního prostředí zapříčinily, že se medvědi zdržují ve větší blízkosti lidských obydlí a ztrácejí plachost," uvedl ředitel slovenské Státní ochrany přírody Dušan Karaska. Od pandemie covidu-19 navíc lidé častěji vyrážejí do přírody.

Počet usmrcených medvědů

Statistika zachycuje pouze šelmy zabité zásahovým týmem nebo na příkaz Státní ochrany přírody. Nepočítá například s oběťmi pytláků.

Medvěd tedy podle odborníků mezi lidmi hledá potravu, nechodí k nim proto, že by byl "lidožrout", jak tvrdil bývalý předseda parlamentu Boris Kollár. Není ani pravda, že by slabší medvědi utíkali před silnějšími do oblastí, kde žijí lidé. Proměně přirozeného prostředí se šelmy dokážou přizpůsobit. "Vybírat odpadky je pro ně lehké, nemusí nic hledat v lese. Za kukuřicí zase chodí, protože je to pro ně vysokoenergetická potravina," vysvětlil zoolog Haring.