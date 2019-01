Mayová na poslední chvíli k brexitu: Dostali jsme od EU nové záruky k irské pojistce

Britská premiérka Theresa Mayová vyzvala poslance Dolní sněmovny, aby při úterním hlasování podpořili její brexitovou dohodu. Jinak podle ní hrozí odchod země z Evropské unie bez dohody, ale i "mnohem větší nebezpečí, že neodejdeme vůbec". Předsedkyně vlády v projevu v severoanglickém městě Stoke-on-Trent zároveň zdůraznila, že se jí podařilo v jednáních s Bruselem dosáhnout nových hodnotných záruk ohledně takzvané irské pojistky.

"Ve Westminsteru jsou někteří lidé, kteří si přejí odložit či dokonce zastavit brexit a kteří využijí jakéhokoli nástroje, aby toho dosáhli," uvedla Mayová s odkazem na sídlo britského parlamentu ve Westminsterském paláci. Zablokování odchodu Británie z EU je přitom podle ní nyní mnohem pravděpodobnější než neřízený brexit bez dohody.

Britská premiérka také řekla, že se jí podařilo získat od EU "hodnotné záruky", jež by podle ní mohly upokojit poslance, kterým vadí v brexitové dohodě takzvaná irská pojistka. Ta má zajistit, aby na hranici mezi Severním Irskem a Irskou republikou, která zůstává součástí EU, nevznikl po brexitu přísný hraniční režim. Mnoho poslanců v ní ale vidí riziko dlouhodobého připoutání Británie k unijním strukturám.

Mayová v projevu zároveň zdůraznila, že usilovně pracuje na tom, aby v úterý poslanci její dohodu s EU schválili. Několik zákonodárců podle ní od prosince změnilo názor a postaví se na její stranu. Zároveň přiznala, že si je vědoma, že záruky, které se objevily v dopise zaslaném do Británie předsedy Evropské rady Donaldem Tuskem a Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem, nezachází pro mnohé britské zákonodárce stále dostatečně daleko.

V reakci na informace listu The Guardian, podle kterého by se mohl termín brexitu odložit přinejmenším do července, Mayová uvedla, že by Británie podle ní neměla žádat o odložení brexitu a měla by z EU vystoupit podle plánu: tedy 29. března letošního roku.

K brexitu se mezitím vyjádřil i Brusel. Ve společné odpovědi na dopis britské premiérky předsedové Evropské rady Donald Tusk a Evropské komise Jean-Claude Juncker napsali, že Evropská unie si nepřeje situaci, kdy by po konci přechodného období po brexitu vstoupila v platnost takzvaná irská pojistka. A pokud by tento režim na hranici mezi Irskem a britským Severním Irskem platit začal, je EU odhodlána co nejrychleji jej nahradit nově dohodnutým řešením.

S pojistkou pro řešení režimu na irské hranici, která je součástí dohody o britském odchodu z EU, mají největší problém poslanci britského parlamentu.

Pojistka v textu dohody existuje jako záložní řešení pro případ, že se Londýnu a sedmadvaceti zemím EU do konce přechodného období po brexitu nepodaří domluvit jiné a lepší zajištění volné hranice mezi Irskem a Severním Irskem. Pojistka by de facto znamenala udržení Británie ve stejném celním prostoru s unií, což je nepřijatelné pro řadu britských poslanců, kteří jinak brexit podporují.

Už na summitu loni v prosinci premiéři a prezidenti ostatních 27 zemí bloku jasně uvedli, že řešení ve formě pojistky by ideálně vůbec nemělo nastat, protože do té doby se jednoznačně chtějí s Londýnem domluvit na lepším uspořádání. Tato finální dohoda by totiž měla být součástí smlouvy o novém těsném partnerství mezi Británií a EU, kterou bude možné začít dojednávat až poté, co Británie z unie vystoupí. Lídři unijních zemí zároveň zopakovali, že nové vyjednávání připravené brexitové dohody už možné není.

Tusk v dopise uvedl, že závěry Evropské rady mají právní hodnotu. Evropská rada totiž určuje směr a priority EU. Závěry summitů jsou tak podle Tuska kontextem, v němž musí být interpretovány mezinárodní dohody včetně dohody o brexitu.

Juncker a Tusk v dopise potvrdili, že příprava tohoto nového partnerství může začít okamžitě po podpisu dohody o britském vystoupení z evropského bloku. Juncker za komisi slíbil okamžitě zřídit potřebné struktury tak, aby jednání mohla začít ihned po britském odchodu. Debata o tom, čím konkrétně pojistku nahradit, by přitom měla být prioritní.

Připravená brexitová dohoda kromě jiného ustavuje právě i přechodné období, kdy by měla být dojednána nová smlouva. Její základní obrysy plynou z politické deklarace, kterou už obě strany domluvily a která má podle dnešního dopisu na dohodu o vystoupení jasnou vazbu. Pokud bude potřeba na jednání více času, je možné přechodné období jednorázově prodloužit, připomínají Juncker a Tusk.

Komise v dopise zdůrazňuje, že irská pojistka nenahrazuje dohody z roku 1998, které ukončily násilnosti v Severním Irsku a nesnaží se regulační rámec v Severním Irsku rozšířit nad míru nezbytně nutnou k udržení stávající volné hranice. Pokud by platit začala, chce podle Junckera komise zajistit, že tomu tak bude jen po co nejkratší dobu.

Video: Britové se připravují na brexit. Simulují dopravní zácpu u Doveru