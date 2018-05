před 2 hodinami

Nově zvolený malajsijský premiér Mahathir Mohamad oznámil, že sultán Muhammad V. je ochoten udělit milost vězněnému politikovi Anwaru Ibrahimovi. Dvaadevadesátiletý premiér překvapivě dovedl opoziční alianci k vítězství ve středečních volbách, čímž skončila více než šedesátiletá vláda Národní fronty. Mahathir Mohamad přitom slíbil, že během několika let předá moc populárnímu opozičnímu vůdci Anwaru Ibrahimovi, který si odpykává pětiletý trest za homosexualitu. Manželka Anwara Ibrahima v pátek řekla, že proces omilostnění jejího muže by měl být dokončen do týdne. Mezinárodní organizace pro lidská práva označily již dříve procesy vedené proti Anwaru Ibrahimovi za politicky motivované.

autor: ČTK | před 2 hodinami