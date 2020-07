Zmizela kritika i diskuse. Maďarská televize slouží Orbánovi k propagandě

Květnové volby do Rady České televize podnítily debatu o tom, jakou úlohu mají veřejnoprávní média plnit a zda se v Česku dostávají pod tlak vládních stran nebo některých zájmových skupin. Server Aktuálně.cz proto připravil minisérii o veřejnoprávních médiích v dalších středoevropských zemích. Po Polsku a Slovensku nabízíme třetí, poslední díl o Maďarsku.

Premiér Viktor Orbán a jeho strana Fidesz vyhráli parlamentní volby od roku 2010 už třikrát za sebou a vždy získali ústavní většinu. Fidesz jasně dominuje maďarské politické scéně. Opozice se po dlouhé době prosadila až loni v místních volbách v některých městech, má například starostu v Budapešti.

Jedním z důsledků nadvlády Fideszu na celostátní úrovni jsou však změny ve vedení veřejnoprávní televize a rozhlasu. Zpravodajství dostali do rukou lidé, kteří jsou premiérovi nebo lidem z jeho okolí politicky loajální, například současný ředitel televize a rozhlasu Dániel Papp.

Analytik budapešťského výzkumného centra Policy Solutions Gábor Györi uvedl v rozhovoru pro Aktuálně.cz, že televize a rozhlas se změnily v propagandistický nástroj vlády, fungující za peníze daňových poplatníků.

Policy Solutions se hlásí k liberálním hodnotám a Orbánovi vyčítá, že v Maďarsku zavádí autoritářský způsob vládnutí. Včetně snahy ovládnout mediální prostor.

"Současná maďarská veřejnoprávní média ve svém zpravodajství preferují témata, která považuje za podstatná vláda a která ji staví do pozitivního světla. Hlavně imigraci a uprchlíky, dokonce i v časech, kdy žádní uprchlíci nepřicházejí. Naopak ignorují zdravotnictví, školství nebo sociální problémy, což jsou témata pro vládu a premiéra nepříjemná," řekl Györi.

Podle Györiho je také velký rozdíl v tom, jak televize a rozhlas informují o vládě a jak o opozici.

"Opoziční politici a nezávislí komentátoři dostávají mnohem méně prostoru než vládní politici a komentátoři, kteří podporují Orbána," míní.

"Skandály a problémy týkající se vládní strany jsou ze zpravodajství vypouštěny nebo jsou zmíněny jen krátce. Rozhovory s vládními politiky a členy vládnoucí strany vedou novináři tak, jak si dotazovaní přejí, zatímco rozhovory se zástupci opozice jsou vedeny kriticky, až agresivně. Interview s opozičními politiky navíc nejsou moc častá, většinou se odehrávají jen v době voleb."

Veřejnoprávní služba jako sci-fi

Češka Lucie Orbók žije v Maďarsku už sedm let, z toho pět let pracovala jako ředitelka Českého centra v Budapešti. Souhlasí s názorem, že podmínky pro vládu a opozici jsou ve veřejnoprávní televizi nerovné.

"Nejenže opozice nedostává prostor, ale z obrazovky naprosto zmizely jakékoliv diskuse nebo kriticky laděné pořady. Formáty, kde se pravidelně setkávají zástupci vlády se zástupci opozice, neexistují. Investigativně laděné pořady jsou ve veřejnoprávních médiích nepředstavitelné. A žánr předvolebních debat zmizel z obrazovek jakbysmet. To, co občanská společnost v Česku vnímá jako součást služby a náplň práce veřejnoprávních médií, patří v současném Maďarsku do žánru sci-fi," říká Lucie Orbók.

Americký finančník George Soros, který podporuje síť neziskových organizací, je častým terčem kritiky a slovních útoků premiéra Viktora Orbána. Podle něj Soros stojí za příchodem migrantů do Evropy a snaží se zničit "národní státy".

Letos na jaře navíc unikl na veřejnost manuál, který vedení televizního zpravodajství předalo svým novinářům. Ten jim kromě jiného ukládá, aby se poradili s nadřízenými při zpracovávání takzvaných citlivých témat. Mezi ně patří například Evropská unie, migrace nebo ekologická aktivistka Greta Thunbergová.

Už dříve se také objevily zprávy, že novináři veřejnoprávních médií v Maďarsku nesmějí citovat zprávy lidskoprávních organizací Amnesty International a Human Rights Watch.

Hádky v rodinách i ve společnosti

Podle Lucie Orbók je debata v současném Maďarsku skoro nemožná, a to nejen v médiích.

"Diskuse a argumentace se vytratily nejen z mediálního prostoru, ale chybí i ve společnosti samotné. Sama vnímám obrovskou propast mezi zastánci a odpůrci Orbánova režimu a neschopnost vést jakoukoliv, ideálně argumenty podloženou diskusi. Klasickou ukázkou budiž rodinné akce, kde lze nalézt zástupce krajní pravice, příznivce Fideszu i sympatizanty opozice, které v Maďarsku členové rodiny pejorativně nazývají libcsik, což je zkrácenina pro liberály. Nebo jsou rovnou označováni za komunisty," uvádí Češka.

"Když vidím některé starší členy naší rodiny, jak bezhlavě věří všemu, co slyšeli ve veřejnoprávní televizi nebo rádiu, je to smutné. Když vám s vážnou tváří tvrdí, že přichází invaze migrantů, kteří chtějí nás a naši zem okupovat, nebo že globální oteplování a klimatická krize jsou jen dalším z ekonomických zájmů George Sorose, a v zásadě nejsou schopni vyslechnout názor druhého, je to frustrující," dodává.

