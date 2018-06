Londýn zveřejnil, jak budou vypadat podmínky pro občany EU po brexitu. Za status usedlíka si zaplatí

Občané zemí EU budou moci získat status usedlíka. Budou si o něj muset ale požádat a zaplatit poplatek téměř dva tisíce korun.

Londýn - Británie slibuje občanům zemí Evropské unie, kteří po brexitu budou chtít dál žít ve Spojeném království, jednoduchý proces získání statusu usedlíka. K žádosti budou muset předložit doklady totožnosti z domovských států a zaplatit poplatek. Novinku ve čtvrtek představil britský ministr vnitra Sajid Javid.

Ten zároveň obvinil EU, že se málo věnuje právům britských občanů, kteří budou žít v zemích EU po brexitu. Brusel přípravy v této oblasti zanedbává, řekl Javid podle serveru Sky News.

Ministerstvo vnitra ujišťuje, že chce unijním občanům žijícím v Británii co nejvíce usnadnit získání statusu usedlíka a že celý proces bude krátký a uživatelsky přívětivý.

Program registrací bude postupně spuštěn později v letošním roce a lidé budou moci žádost podat přes aplikaci v mobilech či tabletech s operačním systémem Android. Fungovat ale nebude na mobilních zařízeních společnosti Apple, která používá vlastní operační systém. K dispozici budou i pomocníci, kteří pomohou s vyplňováním žádosti lidem se sníženou pohyblivostí přímo doma.

Podání žádosti bude zpoplatněné. Dospělý zaplatí 65 liber (1900 korun), dítě polovinu. Unijní občané po registraci získají identifikační číslo, ne ale ve formě fyzického občanského průkazu. Toto číslo bude třeba pro veřejné služby, účasti na zdravotním pojištění či v zaměstnání.

Žadatelé o usedlický status budou muset britským úřadům předložit pasy, případně občanské průkazy a digitální fotografii. Ministerstvo vnitra následně přes různé rejstříky automaticky ověří, zda daný člověk v Británii skutečně žije. Lidem, kterým soudy uložily vězení delší než 12 měsíců, hrozí, že jejich žádost bude zamítnuta.

Rodiče pečující na plný úvazek o dítě či o své příbuzné, důchodci a studenti získají status usedlíka bez doložení příjmů. Občané Irské republiky nebudou muset o status usedlíka žádat. Pokud ale mají manžela či manželku z neunijní země, budou chtít úřady doklad, že v Británii žijí.

Deník The Guardian uvedl, že ministerstvo vnitra bude muset zpracovat několik tisíc žádostí denně, aby vše stihlo dokončit do června 2021, kdy program skončí. Ministerstvo odhaduje, že v Británii bude mít nárok požádat o status 3,2 až 3,8 milionu unijních občanů.

V členských státech unie žije asi 1,3 milionu Britů. Představitelka organizace British in Europe (Britové v Evropě) Jane Goldingová zdůraznila, že Britové žijící v EU si nepřejí, aby měli po brexitu takzvaný status usedlíka, tedy stejný, jako budou mít unijní občané v Británii. Status má unijním občanům zajistit stejná práva jako před brexitem, například co se týká lékařské péče, práce nebo studia. Sedmadvacítka by podle Goldingové měla spíše "vyladit stávající systém".