Neuniknete. Hon na ruské zločince začal, Ukrajinci kopírují neúprosnou taktiku Mosadu

Po masakru v Buči slíbil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, že ruští váleční zločinci neuniknou trestu. "Nepřestaneme hledat pachatele těchto zvěrstev a najdeme cesty, jak je potrestat," prohlásil. Analytici si to vykládali tak, že Kyjev po vzoru Izraele bude pátrat i za hranicemi a pokusí se je zabít bez formálního soudního procesu. Nyní se tak patrně děje.

Izraelská tajná služba Mosad takto postupovala například po vraždě izraelských sportovců na olympijských hrách v Mnichově v roce 1972. Velkou část organizátorů a pachatelů izraelští ozbrojenci připravili o život. V posledních letech Izraelci obdobně postupují proti íránským vědcům, kteří pracují na jaderném programu. Například v listopadu 2020 zahynul ředitel jaderného výzkumu Muhsín Fahrizádeh. Zastřelil ho na dálku ovládaný kulomet.

Zelenského slova znovu "ožila" minulý týden, když neznámý muž s pistolí několika výstřely zblízka zlikvidoval v Krasnodaru ruského důstojníka Stanislava Ržického při ranním běhu. Dvaačtyřicetiletého bývalého kapitána ponorky ukrajinská vojenská rozvědka považovala za člověka, který před rokem 14. července 2022 vydal rozkaz k odpálení pěti střel s plochou dráhou letu Kalibr na město Vinnycja. Tehdy zemřelo osmadvacet lidí, včetně tří dětí.

Ržickij se dopustil chyby, když si mobilní aplikaci Strava, zaznamenávající běžecké výkony, nenastavil jako soukromou. Mohl ji tak vidět kdokoliv, včetně Ukrajinců. Jeden z ukrajinských válečných blogerů na sociální síti Telegram upozornil na bizarní fakt: jednomu z běhů Ržického dal v aplikaci Strava lajk uživatel Kyrylo Budanov. Šéf ukrajinské vojenské rozvědky, nebo někdo, kdo se za něj vydával.

Zda si toho Ržickij všiml, nebo jestli mu to alespoň bylo podezřelé, se nedozvíme. Střelbě zblízka okamžitě podlehl. Ruská policie uvedla, že na místě hlavně kvůli prudkému dešti nebyli žádní svědci, ale že kamera zachytila podezřelého muže zhruba ve věku třicet až čtyřicet let.

Dva dny poté ruští vyšetřovatelé oznámili, že zatkli Ukrajince Serhije Denisenka, kterému je ale 59 let. Údajně ho zadržela policie ve městě Tuapse na břehu Černého moře, když se chtěl dostat do Turecka. Kyjev se zatím nevyjádřil, zda jde skutečně o ukrajinského občana, Rusové kromě jména žádné podrobnosti nezveřejnili.

Zdroje v blízkosti Putina

Ukrajinská vojenská rozvědka je spojována s loňským říjnovým útokem na Kerčský most, který spojuje ruskou pevninu s Krymem. "Neptejte se mne na tyto věci," odpověděl nedávno Kyrylo Budanov americkému novináři na otázku, zda je ukrajinská vojenská rozvědka aktivní v Rusku.

Minulý týden v rozhovoru pro agenturu Reuters řekl, že o dění v Kremlu má hodnověrné informace. "Máme své vlastní zdroje, blízko Putina," prohlásil. Pokud jde o srovnání s izraelským Mosadem a jeho "trestnými výpravami" ve světě, Budanov se analogii nebrání.

"Pokud se ptáte na Mosad a jeho eliminace nepřátel, tak mohu říci, že my to děláme také a budeme to dělat. Nemusíme k tomu vytvářet žádnou organizaci, už ji máme," odpověděl sedmatřicetiletý Budanov, který patří vedle náčelníka generálního štábu Valerije Zalužného a velitele pozemních sil Oleksandra Syrského mezi tři hlavní postavy ukrajinské armády a válečné strategie.

Ukrajinci žádný oficiální seznam zločinců, po kterých pátrají, nevydali. Pokud ale takový existuje, téměř určitě v něm figuruje podplukovník Azatbek Omurbekov, velitel 64. motostřelecké brigády ruské armády.

Tento důstojník velel ruským jednotkám, které loni v březnu okupovaly Buču, v níž ukrajinští vojáci po svém příchodu nalezli přes 400 zavražděných civilistů. Prezident Vladimir Putin Omurbekovovi udělil vyznamenání Hrdina Ruské federace.

Video: Své zdroje máme v Putinových kancelářích, tvrdí Kyrylo Budanov