Lidé z EU už nebudou mít v Británii přednost, země chce kvalifikované imigranty

Britská premiérka Theresa Mayová řekla, že po brexitu bude u cizích pracovníků rozhodovat jejich kvalifikovanost. Občané EU na tom budou stejně jako kdokoliv jiný.

Birmingham - Odchodem Británie z Evropské unie končí upřednostňování přistěhovalců z členských zemí bloku. Řekla to v úterý britská premiérka Theresa Mayová. Imigrace je právě jedním z hlavních témat na konferenci Konzervativní strany. Vláda chce radikálně snížit roční přírůstek imigrantů omezením přijímání méně kvalifikovaných lidí.

Předsedkyně vlády potvrdila, že kabinet se bude držet deklarovaného cíle na čistou migraci ve výši 100 tisíc lidí ročně. Rozdíl mezi počtem lidí, kteří se za 12 měsíců do Británie přistěhují, a těch, kteří zemi opustí, se přitom za poslední sledovaná období pohybuje kolem 250 tisíc.

Mayová zpravodajskému webu BBC řekla, že vysoce kvalifikovaní pracovníci dostanou po brexitu přednost, naopak k občanům EU už budou úřady přistupovat stejně jako ke komukoli jinému. Vláda také hodlá zavést dolní platovou hranici, která má "zajistit, že nebudou (imigranti) soutěžit s lidmi již ve Spojeném království".

Ministr vnitra Sajid Javid pak naznačil, že by mohl být zrušen limit na počet víz vydávaných ročně vysoce kvalifikovaným uchazečům o práci v Británii. Momentálně je stanoven na 20 700.

"Prezentovaná imigrační politika uplatňuje výsledek referenda a vrací nám kontrolu nad hranicemi. Zajišťuje, že jednou provždy skoncujeme s volným pohybem osob a poprvé za desetiletí bude o tom, kolik lidí může přijít do Spojeného království, rozhodovat britská vláda," řekla televizi Sky News britská premiérka.

Proti spekulacím o potlačování imigrace už dříve vystupovali zástupci britských podniků a průmyslu, vůči novému plánu se už ohradila organizace British Retail Consortium, sdružující většinu prodejců v zemi (bráno podle obratu). Sdružení uvedlo, že imigrační politika by měla vycházet z potřeb hospodářství a nikoli zavádět "nahodilou" hranici podle platů nebo schopností.

Mayová ujišťuje, že vláda se bude řídit ekonomickými zájmy, a připustila vytvoření výjimky pro pracovníky v zemědělství. Mnoho takových opatření si ale nepřeje. "Když se podíváte na tyto oblasti s nízkou kvalifikací, doufáme, že zde bude možno vytrénovat lidi žijící v Británii, aby místa zaplnili," citoval premiérku list The Guardian.

Do vládních plánů se ihned opřeli zástupci opoziční Labouristické strany. Podle stínové ministryně vnitra Diane Abbottové limit na čistou migraci jen "démonizuje" zájemce o práci v Británii. "Premiérka oznámila konec volného pohybu osob, jako by to bylo vzrušující nové opatření," poznamenal poslanec David Lammy. Podle něj by dodržení cíle 100 tisíc přistěhovalců ročně poškodilo britské zdravotnictví a další veřejné služby.