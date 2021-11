Nemocnice jsou plné, jsme nejhorší na světě. Potřebujeme lockdown, vyzvala Čaputová

Počet pacientů s onemocněním covid-19 ve slovenských nemocnicích v pondělí téměř dosáhl hranice 3200. Její překročení by podle dřívějších informací slovenských úřadů znamenalo, že země bude na prahu humanitární katastrofy. Podle prezidentky Zuzany Čaputové je země v tak špatné situaci, že potřebuje lockdown, tedy celostátní uzávěru.

Ministerstvo zdravotnictví v úterý oznámilo, že v pondělí měly nemocnice 3182 covidových pacientů. V úvodu týdne jich přibylo 161 a během jednoho měsíce se počet hospitalizovaných s covidem-19 zvýšil téměř na trojnásobek výchozího stavu. Téměř 83 procent z nich není vůbec nebo plně očkováno.

Slovenské zdravotnictví se už před vypuknutím koronavirové krize potýkalo s nedostatkem personálu, který se podle dostupných informací nyní prohloubil. Stávající počet covidových pacientů ve slovenských nemocnicích je nejvyšší od konce března, kdy země čelila silné druhé vlně epidemie. Slovensko tehdy využilo pomoc zdravotníků ze zahraničí a několik covidových pacientů ve vážném stavu převzalo k další léčbě Německo a Polsko.

"Prohráváme boj s covidem, a to zejména v tom smyslu, že jsme nejhorší na světě v počtu nově nakažených lidí na milion obyvatel. Potřebujeme omezit mobilitu, potřebujeme lockdown. Jsme na tom tak špatně, že takové opatření, které doporučují odborníci, se musí dotknout všech," řekla Čaputová v emotivním projevu po návštěvě jedné z bratislavských nemocnic.

Podle ní zavedení nepopulárních opatření je zcela nevyhnutelné, byť je to nefér vůči lidem, kteří dodržovali omezení a nechali se očkovat.

"Co víc je potřeba vidět než přeplněné nemocnice? Lidé umírají na plicní ventilaci a většina z nich se domů už nevrátí," prohlásila Čaputová. "Co víc ještě potřebujeme slyšet, než že jsme se svým přístupem nejhorší na světě?" cituje ji slovenský Denník N.

Za pondělí úřady na pětimilionovém Slovensku potvrdily 66 úmrtí na covid-19, nejvíce za jeden den zhruba od poloviny letošního dubna. Přibylo přes 6700 infikovaných. Dosavadní denní rekord odhalených nových případů infekce prostřednictvím laboratorních testů, a to 9171 nakažených, zaznamenala země minulý týden.

Slovensko v pondělí zpřísnilo epidemická omezení zejména pro neočkované obyvatele, kteří neprodělali covid-19. O dalších opatřeních by měl ve středu jednat kabinet premiéra Eduarda Hegera, ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský opakovaně navrhoval vyhlášení celostátní uzávěry. Už v pondělí o nových omezeních hovořili na schůzce představitelé vládní koalice, kteří ale detaily neoznámili. Někteří politici uvedli, že opatření by neměla platit pro všechny a že naočkovaní by měli mít výhody.